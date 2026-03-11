Prefeitura de Cruzeiro do Sul leva serviços de assistência social e saúde à comunidade da Vila Santa Luzia

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza nesta quarta-feira, 11,uma ação integrada de atendimento à população da Vila Santa Luzia, reunindo equipes das Secretarias Municipais de Assistência Social e Cidadania e de Saúde. Junto com vereadores, o prefeito Zequinha Lima esteve na quadra coberta da localidade acompanhando a oferta dos serviços à população.

A iniciativa tem como foco principal o atendimento do Cadastro Único (CadÚnico), porta de entrada para diversos programas sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Durante a ação, moradores puderam realizar inclusão cadastral, atualização de dados e esclarecer dúvidas sobre benefícios sociais, garantindo a continuidade do acesso aos programas.

De acordo com o prefeito Zequinha Lima, levar os serviços até as comunidades é uma forma de facilitar o acesso da população aos benefícios e aproximar a gestão municipal da sociedade.“Esse é o serviço da prefeitura se aproximando da sociedade. Se essas pessoas não realizam esses procedimentos, correm o risco de perder o benefício que recebem todo mês. A prefeitura vem até aqui justamente para facilitar esse trabalho e garantir que todos possam continuar tendo acesso aos serviços e benefícios”, destacou.

O coordenador da Vila Santa Luzia, Elis Pereira Lima, ressaltou a importância da ação para os moradores da comunidade, que muitas vezes precisam se deslocar até a cidade para resolver demandas administrativas.“É muito importante esse atendimento chegar até a comunidade. Queremos agradecer à gestão do prefeito Zequinha Lima por trazer esse serviço para perto do povo”, afirmou.

A equipe também realiza visitas domiciliares para atender famílias que não conseguem se deslocar até o local do atendimento “Também fazemos visitas domiciliares com assistentes sociais e estagiários para atender famílias que não conseguem vir até aqui, garantindo que ninguém fique sem acesso aos serviços”, explicou a secretária adjunta de Assistência Social, Lúcia Sara. “O Cadastro Único abre portas para diversos programas sociais, como o Bolsa Família e o BPC, então é fundamental que as famílias estejam com seus dados atualizados”, pontuou.

Em parceria com a Assistência Social, a Secretaria Municipal de Saúde também participou da ação, oferecendo vacinação na quadra e atendimento médico na Unidade Básica de Saúde da comunidade. Para garantir maior capacidade de atendimento, a equipe da unidade foi ampliada durante a mobilização. O secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira, destacou que a atualização cadastral também envolve requisitos relacionados à saúde.

“Essa ação de atualização do Bolsa Família envolve alguns requisitos da área da saúde, como a vacinação. Por isso montamos aqui um ponto específico de vacinação conectado ao sistema do Programa Nacional de Imunização. Também ampliamos a equipe da Unidade Básica de Saúde para garantir atendimento médico à população”, explicou.

A moradora da Vila Santa Luzia, Maria das Graças Moraes, disse que a presença das equipes na comunidade facilita o acesso aos serviços, especialmente para quem enfrenta dificuldades de locomoção.“Vim ajeitar meu Bolsa Família e também atualizar as informações da escola da minha filha. A equipe vindo aqui ajuda muito, porque muitas vezes a gente não tem outra renda e precisa desse benefício”, relatou.

Outra moradora, Maria Juceli Pereira, também destacou a importância do atendimento próximo de casa.“É muito bom, porque fica difícil ir até a cidade, principalmente por causa do transporte. Aqui ficou muito mais fácil para fazer a atualização do cadastro”, afirmou.

A ação contou ainda com o apoio logístico da Secretaria Municipal de Agricultura, que contribuiu para a realização da atividade na comunidade.

Após acompanhar os atendimentos na Vila Santa Luzia, o prefeito Zequinha Lima foi à Regional Educacional do Santa Luzia/Campinas e o Centro Administrativo da Prefeitura, onde conversou com servidores, reforçando o compromisso da gestão municipal em acompanhar de perto o funcionamento dos serviços públicos nas comunidades.