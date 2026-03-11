Prefeitura de Cruzeiro do Sul mobiliza 6 equipes e aplica 40 toneladas de asfalto nos bairros

Nesta quarta-feira, 11, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul atua com seis equipes de trabalho e aplica mais de 40 toneladas de asfalto em vários pontos da cidade na operação tapa buracos.

Por meio da Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação a Prefeitura realiza a operação tapa buracos nos bairros como a Escola Técnica e na Várzea. Outra equipe realiza serviços de limpeza e drenagem das localidades.

“Nesta quarta-feira estamos utilizando aproximadamente 44 toneladas de asfalto no tapa buracos de nossa cidade. Assim como, seguimos com nossos serviços de limpeza, retirada de entulhos e melhorias na infraestrutura do município . Também estamos com uma equipe na BR 307 finalizando a retirada dos atoleiros”, destacou o Secretário de Obras, Carlos Alves.

O trabalho de limpeza e roçagem é executado no Bairro do Remanso. Já no Telégrafo é feita a recuperação de partes da Rua Amazonas com colocação e compactação de barro para receber o asfalto. A secretaria também revitaliza a pracinha do Bairro da Cohab.

A Presidente da Associação de Moradores do bairro da Cohab e moradora da comunidade há 16 anos, Liriane Lima, enfatizou o momento de alegria pela revitalização da pracinha e agradeceu a gestão do Prefeito Zequinha Lima.

“É um sentimento de muita alegria, porque há muitos anos essa praça estava abandonada, não tinha como a gente sentar, conversar com amigos aqui. E hoje a gente está vendo o espaço sendo reformado. O momento é de agradecimento, de alegria mesmo. A gente só tem que agradecer o prefeito Zequinha Lima pela parceria e pelos serviços prestados à nossa comunidade”, disse a líder comunitária.