Prefeitura de Cruzeiro do Sul utiliza 44 toneladas de asfalto na operação tapa buracos nesta quarta-feira

A prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação segue nesta quarta-feira, 04, com a operação tapas buracos, com equipes atuando em pontos diferentes da cidade utilizando 44 toneladas de asfalto na ação.

As equipes estão realizando os serviços no Bairro Vila Rica, seguindo pelo Formoso e Artur Maia, Remanso e Comunidade Estirão do Remanso.

O secretário de Obras, Carlos Alves, destaca que os serviços de tapa buracos acontecem inclusive aos finais de semanas.

“Estamos com nossos serviços de tapa buracos intensificados, hoje são 44 toneladas de asfalto aplicada nas ruas. As frentes de serviços atuam diariamente, inclusive entrando no período noturno e aos sábados também”, concluiu.

