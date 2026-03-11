Prefeitura divulga resultado de seleção para bolsistas da Educação Infantil na zona rural; veja nomes

O resultado oficial do processo seletivo simplificado que seleciona bolsistas para atuar na Educação Infantil em áreas rurais de difícil acesso de Acrelândia foi divulgado pela prefeitura na edição desta quarta-feira (11) do Diário Oficial do Estado (DOE). Os profissionais irão trabalhar no Programa Caminhos da Educação do Campo: Primeira Infância, que leva atendimento educacional semipresencial a crianças que vivem em comunidades afastadas.

Os bolsistas selecionados atuarão principalmente em regiões rurais como ramais, linhas e comunidades distantes da sede do município, realizando acompanhamento educacional domiciliar voltado à primeira infância.

Entre os locais contemplados está a região de Porto Luiz I, que reúne diversas comunidades rurais. No trecho que abrange o Ramal Paraíso e Ramal Igarapé, os candidatos com maior pontuação foram Emerson Lopes Alves e Osvaldina de Almeida Oliveira Nogueira, ambos com 90 pontos, seguidos por Carla Beatriz Borges Pinto e Caruane Dantas de Lima.

LEIA TAMBÉM: Polícia desmente boatos de sequestro de crianças em cidade do Acre e pede calma à população

Já no Projeto Porto Luiz I – Ramal Campo Novo, a candidata Elizangela Leoncio do Nascimento ficou em primeiro lugar com 52 pontos. Na área que inclui Ramal da Janete e Linha Principal do Campo Novo, a primeira colocação foi de Rozirene Maia da Silva Alves, seguida por Denilda Carvalho da Silva.

O processo seletivo faz parte de uma estratégia para garantir acesso à educação infantil em regiões onde o deslocamento até escolas é mais difícil, utilizando um modelo de acompanhamento educacional que combina atividades presenciais e atendimento domiciliar.

De acordo com o edital, os profissionais selecionados atuarão diretamente nas comunidades rurais, contribuindo para o desenvolvimento educacional de crianças da primeira infância no campo. A lista completa com os classificados por localidade foi publicada no edital oficial do município.

VEJA OS NOMES: