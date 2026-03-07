Preso foge de hospital após improvisar corda com lençóis e descer pela janela do segundo andar

O preso Luiz Fernando Fantini Manoel Matos, de 41 anos, fugiu de um hospital em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, após utilizar uma corda improvisada feita com lençóis para escapar pela janela do segundo andar da unidade de saúde.

A fuga ocorreu na noite de quinta-feira (5). De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo, o detento estava internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto.

Imagens registradas por funcionários mostram o momento em que o preso desce pela estrutura improvisada, que teria sido amarrada à cama do quarto onde ele estava internado.

Após a fuga, equipes da Polícia Militar do Estado de São Paulo foram acionadas e realizaram buscas na região. Até a última atualização do caso, a recaptura do detento não havia sido confirmada.

Segundo informações da secretaria, Luiz Fernando cumpria pena em regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciária de São José do Rio Preto.

Registros do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indicam que ele foi condenado por tráfico de drogas a cinco anos de prisão, em março de 2024.

Durante o cumprimento da pena, o detento também recebeu uma nova condenação em novembro do ano passado, desta vez por furto qualificado, também em regime semiaberto.

A Secretaria da Administração Penitenciária informou que abriu um procedimento interno para apurar as circunstâncias da fuga e que o caso foi comunicado ao juiz corregedor responsável pelo acompanhamento da unidade prisional.

Veja o vídeo: