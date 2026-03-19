Previsão do tempo: Acre terá quinta-feira quente com chuvas pontuais e raios

O verão de 2026 se despede do Acre com as características típicas da região amazônica: calor intenso, mormaço e chuvas rápidas. Segundo o meteorologista Davi Friale, esta quinta-feira (19) será marcada pelo tempo quente e abafado em todo o estado, além de atingir áreas vizinhas como Amazonas, Rondônia e as planícies da Bolívia.
Leste e Sul do Acre (Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira)
Nas microrregiões da capital e do Alto Acre, o dia segue com sol acompanhado de nuvens. As chuvas devem ser passageiras, embora possam vir acompanhadas de raios e ser intensas em pontos isolados. A probabilidade de temporais severos ou ventos perigosos é considerada baixa. A umidade mínima fica na casa dos 55% à tarde, trazendo aquela sensação de “tempo pesado”.
Centro e Oeste (Cruzeiro do Sul e Tarauacá)
No Vale do Juruá e na região de Tarauacá-Envira, o cenário é semelhante. O tempo permanece abafado, com ventos soprando de forma leve a calma, mas com rajadas moderadas no início do dia. A umidade mínima será um pouco mais alta, variando entre 60% e 70%.
CONFIRA AS TEMPERATURAS POR REGIÃO:
|Municípios
|Mínima
|Máxima
|Rio Branco, Senador Guiomard e Bujari
|22°C
|33°C
|Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri
|22°C
|33°C
|Plácido de Castro e Acrelândia
|22°C
|33°C
|Sena Madureira e Manuel Urbano
|22°C
|33°C
|Tarauacá e Feijó
|23°C
|33°C
|Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima
|23°C
|32°C
|Marechal Thaumaturgo e Porto Walter
|23°C
|32°C