19/03/2026
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Previsão do tempo: Acre terá quinta-feira quente com chuvas pontuais e raios

Friale aponta que, apesar do calor predominante, chuvas intensas e raios podem ocorrer de forma isolada em todo o estado

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Temperaturas podem chegar a 32 °C e chuvas isoladas devem ocorrer em diferentes regiões.
Mercado Velho/ /Foto: Juan Diaz/ContilNet

O verão de 2026 se despede do Acre com as características típicas da região amazônica: calor intenso, mormaço e chuvas rápidas. Segundo o meteorologista Davi Friale, esta quinta-feira (19) será marcada pelo tempo quente e abafado em todo o estado, além de atingir áreas vizinhas como Amazonas, Rondônia e as planícies da Bolívia.

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Leste e Sul do Acre (Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira)

Nas microrregiões da capital e do Alto Acre, o dia segue com sol acompanhado de nuvens. As chuvas devem ser passageiras, embora possam vir acompanhadas de raios e ser intensas em pontos isolados. A probabilidade de temporais severos ou ventos perigosos é considerada baixa. A umidade mínima fica na casa dos 55% à tarde, trazendo aquela sensação de “tempo pesado”.

Previsão do tempo

Capital Rio Branco deve registrar máxima de até 33°C no decorrer da tarde. / Foto: Reprodução

Centro e Oeste (Cruzeiro do Sul e Tarauacá)

No Vale do Juruá e na região de Tarauacá-Envira, o cenário é semelhante. O tempo permanece abafado, com ventos soprando de forma leve a calma, mas com rajadas moderadas no início do dia. A umidade mínima será um pouco mais alta, variando entre 60% e 70%.

CONFIRA AS TEMPERATURAS POR REGIÃO:

Municípios Mínima Máxima
Rio Branco, Senador Guiomard e Bujari 22°C 33°C
Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri 22°C 33°C
Plácido de Castro e Acrelândia 22°C 33°C
Sena Madureira e Manuel Urbano 22°C 33°C
Tarauacá e Feijó 23°C 33°C
Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima 23°C 32°C
Marechal Thaumaturgo e Porto Walter 23°C 32°C

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