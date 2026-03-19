Previsão do tempo: Acre terá quinta-feira quente com chuvas pontuais e raios

O verão de 2026 se despede do Acre com as características típicas da região amazônica: calor intenso, mormaço e chuvas rápidas. Segundo o meteorologista Davi Friale, esta quinta-feira (19) será marcada pelo tempo quente e abafado em todo o estado, além de atingir áreas vizinhas como Amazonas, Rondônia e as planícies da Bolívia.

Leste e Sul do Acre (Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira)

Nas microrregiões da capital e do Alto Acre, o dia segue com sol acompanhado de nuvens. As chuvas devem ser passageiras, embora possam vir acompanhadas de raios e ser intensas em pontos isolados. A probabilidade de temporais severos ou ventos perigosos é considerada baixa. A umidade mínima fica na casa dos 55% à tarde, trazendo aquela sensação de “tempo pesado”.

Centro e Oeste (Cruzeiro do Sul e Tarauacá)

No Vale do Juruá e na região de Tarauacá-Envira, o cenário é semelhante. O tempo permanece abafado, com ventos soprando de forma leve a calma, mas com rajadas moderadas no início do dia. A umidade mínima será um pouco mais alta, variando entre 60% e 70%.

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