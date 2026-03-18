PRF recupera moto roubada após acidente na BR-364 em Cruzeiro do Sul

Na madrugada desta quarta-feira (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma motocicleta com registro de roubo após o condutor se envolver em um acidente no km 676 da BR-364, nas proximidades do bairro Liberdade, em Cruzeiro do Sul.

A equipe foi acionada para atender a ocorrência envolvendo uma Honda CG 160 de cor preta. O condutor havia sido socorrido inconsciente e encaminhado a uma unidade de saúde por equipes de emergência.

Durante as diligências, os policiais identificaram o envolvido e, ao consultarem os sistemas, constataram que a motocicleta possuía restrição de roubo. O crime havia ocorrido poucas horas antes, ainda na tarde de terça-feira (17), também em Cruzeiro do Sul, quando a vítima foi abordada por um homem armado.

Após receber alta médica, o suspeito confirmou que estava com o veículo no momento do acidente. Diante das evidências, ele foi detido e encaminhado à Polícia Civil do Acre para os procedimentos legais.

A motocicleta e os pertences foram apreendidos e entregues à autoridade policial, devendo ser posteriormente restituídos ao proprietário.

A PRF destacou que a ação reforça o trabalho de vigilância constante nas rodovias federais, atuando 24 horas por dia no combate ao crime e na promoção da segurança pública.