Professores da educação especial do estado participam de 1ª formação pedagógica em Sena

Professores que atuam na educação especial nas escolas da rede estadual de ensino em Sena Madureira participaram, na última quarta-feira (11), da primeira formação pedagógica voltada especificamente para a área no município. O encontro foi realizado no auditório da Escola Estadual Dom Júlio Mattioli e reuniu educadores que trabalham diretamente com o atendimento e acompanhamento de estudantes com necessidades educacionais específicas.

A formação contou com a presença do coordenador-geral do núcleo da Secretaria de Estado de Educação (SEE) em Sena Madureira, Altemir Lira, e da coordenada pedagógica da educação especial, Jocilene D’Ávila. Durante o encontro, foram discutidas estratégias pedagógicas, troca de experiências entre os profissionais e orientações voltadas ao fortalecimento das práticas inclusivas nas escolas.

A iniciativa teve como objetivo aprimorar o trabalho desenvolvido pelos professores da educação especial, proporcionando momentos de estudo, reflexão e atualização sobre metodologias que contribuem para o aprendizado e a inclusão dos alunos.

A educação especial desempenha um papel fundamental na garantia do direito à aprendizagem para todos os estudantes, respeitando as diferenças e promovendo a inclusão dentro do ambiente escolar. Por meio de profissionais capacitados e preparados, é possível oferecer um ensino mais acessível, que considere as particularidades de cada aluno e favoreça o seu desenvolvimento.

Além disso, formações pedagógicas como essa são consideradas essenciais para fortalecer o trabalho dos educadores, oferecendo suporte técnico e pedagógico para que possam enfrentar os desafios da sala de aula e construir práticas cada vez mais inclusivas.

A expectativa é que novos encontros formativos sejam realizados ao longo do ano, contribuindo para o aperfeiçoamento contínuo dos profissionais e para o fortalecimento da educação especial nas escolas estaduais do município.