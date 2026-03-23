23/03/2026
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Programa “Pacificar” abre semana de conciliações em Rio Branco e interior

Polícia Civil concentra esforços para resolver mais de 130 casos sem a necessidade de processos judiciais

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Programa "Pacificar" abre semana de conciliações em Rio Branco e interior
As audiências de conciliação ocorrem simultaneamente em Rio Branco e municípios como Xapuri, Tarauacá e Feijó/ Foto: PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC) deu um passo importante para fortalecer a cultura da paz e a agilidade no atendimento ao cidadão. Teve início nesta segunda-feira (23) a 1ª Semana de Conciliações de 2026, uma iniciativa do programa “Pacificar” que visa resolver conflitos de forma consensual, evitando que pequenas demandas se transformem em processos judiciais lentos e desgastantes.

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A ação acontece de forma simultânea em todas as cinco regionais de Rio Branco e se estende para o interior, alcançando as delegacias de Capixaba, Feijó, Porto Acre, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri. Até a próxima sexta-feira (27), a expectativa é que mais de 130 audiências de mediação sejam realizadas.

Programa "Pacificar" abre semana de conciliações em Rio Branco e interior

O Núcleo Pacificar se tornou uma ferramenta essencial para evitar a sobrecarga do Poder Judiciário acreano/ Foto: PCAC

Índice de Sucesso Impressionante

O programa Pacificar tem se consolidado como uma das políticas públicas de segurança mais eficazes do estado. Os dados impressionam: atualmente, 86,19% das audiências terminam em acordo. Na prática, isso significa que de cada dez pessoas que buscam o núcleo para resolver um impasse, oito saem com o problema solucionado de forma amigável.

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Somente em 2025, o programa firmou 961 acordos. Esse volume representa quase mil conflitos que deixaram de sobrecarregar o Poder Judiciário, garantindo uma resposta muito mais rápida para a comunidade.

Confiança e Humanização

Para o delegado-geral da Polícia Civil, dr. José Henrique Maciel, o mutirão é um reforço estratégico ao trabalho que já é feito diariamente. “Estamos diante de uma política pública que tem transformado a forma como a Polícia Civil se relaciona com a sociedade. O ‘Pacificar’ demonstra a confiança da população no nosso trabalho e o comprometimento dos nossos profissionais, que atuam com excelência na mediação”, destacou.

O foco da Semana de Conciliações é oferecer um atendimento humanizado, onde as partes têm voz e conseguem chegar a um denominador comum com o auxílio de mediadores capacitados. Além de desafogar a Justiça, a iniciativa promove a verdadeira pacificação social, resolvendo o problema na raiz e evitando o surgimento de novas ocorrências criminais derivadas de desentendimentos não solucionados.

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