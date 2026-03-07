Psicóloga brasileira desaparece na Inglaterra e mobiliza família, amigos e autoridades

O desaparecimento da psicóloga brasileira Vitória Figueiredo Barreto, de 30 anos, tem mobilizado familiares, amigos e autoridades na Inglaterra. Natural do Ceará, ela não é vista desde o dia 3 de março, quando foi registrada pela última vez nas proximidades da Universidade de Essex, no Reino Unido. As informações são da Agência Brasil.

Segundo a polícia local, Vitória foi vista embarcando em um ônibus por volta das 13h (horário local) e descendo cerca de 30 minutos depois na região da marina de Brightlingsea, área costeira próxima ao local onde estudava. Desde então, não houve mais contato.

O caso passou a ser acompanhado pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que informou estar monitorando a situação por meio do Consulado-Geral do Brasil em Londres, mantendo contato com autoridades britânicas e com a família da brasileira.

Último sinal do celular veio do mar

Amigos e familiares relatam preocupação após o último sinal do celular da psicóloga indicar uma localização no mar, próximo às docas da região onde ela teria desaparecido. Por isso, pessoas próximas pediram às autoridades britânicas reforço nas buscas, especialmente na área marítima.

Além disso, as baixas temperaturas registradas na região aumentam a apreensão de quem acompanha o caso.

De acordo com a polícia de Essex, quando foi vista pela última vez Vitória usava casaco escuro, suéter azul de gola alta, calça jeans clara e tênis preto, além de carregar uma bolsa branca com a frase “People over profit”.

As autoridades britânicas pedem que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro da brasileira entre em contato com a polícia local.

Mobilização nas redes

Nas redes sociais, amigos e familiares têm compartilhado fotos e informações sobre o desaparecimento para ampliar a busca pela psicóloga.

O Conselho Regional de Psicologia do Ceará também se manifestou, prestando solidariedade à família e destacando a trajetória profissional de Vitória, que atua no Projeto 4 Varas, iniciativa conhecida por trabalhos comunitários voltados à saúde mental.