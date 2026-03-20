Queima de fogos e vídeo especial marcam inauguração do novo elevado

O prefeito Tião Bocalom, o senador Marcio Bittar e outras autoridades acenderam as luzes do viaduto Mamédio Bittar nesta sexta-feira (20), durante o evento de inauguração da obra.

O momento contou também com queima de fogos e a exibição de um vídeo que mostra todo o processo de construção do viaduto.

A estrutura que tem quase 300 metros de extensão teve um investimento de mais de 27 milhões, fruto de investimento.

“É um momento de muita emoção. Rio Branco com cara de capital e mostrando que a gente pode avançar, com investimento bem feito e dinheiro bem aplicado. É o sonho do povo de Rio Branco sendo realizado”, disse o prefeito durante o evento.











