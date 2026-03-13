Quem é Darren Beattie, assessor de Trump que teve visto revogado por Lula

A tensão diplomática entre Brasília e Washington ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira (13/3) com o anúncio feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva: a revogação do visto de Darren Beattie. O assessor sênior do governo de Donald Trump tinha viagem marcada ao Brasil para a próxima semana, onde pretendia visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, a entrada foi barrada pelo Itamaraty e reforçada por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

A trajetória de Darren Beattie é marcada por controvérsias que vão desde acusações de ligação com supremacistas brancos até a propagação de teorias conspiratórias sobre a invasão do Capitólio em 2021.

Passado Controverso e Site de Direita

Darren Beattie não é um estranho às polêmicas. Ex-professor da Duke University, ele foi redator de discursos de Trump até 2018, quando foi demitido após revelações da CNN.

Conferência Polêmica: Beattie participou de um evento do H.L. Mencken Club, frequentado por supremacistas brancos, o que motivou sua saída da Casa Branca no primeiro mandato de Trump.

Revolver News: Após a demissão, fundou o site conservador que se tornou conhecido por questionar os eventos de 6 de janeiro nos EUA, alegando orquestração por agências federais.

Retorno ao Poder: No segundo mandato de Trump, ele foi promovido ao Departamento de Estado como subsecretário interino de Diplomacia Pública, cargo estratégico para a mensagem externa dos EUA.

Relação com o Brasil e Críticas ao STF

O assessor tornou-se um dos principais críticos da justiça brasileira no entorno de Trump. Darren Beattie frequentemente classifica Alexandre de Moraes como o “arquiteto de um complexo de censura” e celebrou as sanções aplicadas pelos EUA ao ministro sob a Lei Magnitsky.

Ponto de Conflito Descrição dos Fatos Visto Revogado Motivado por “omissão e falseamento de informações” no pedido oficial. Visita a Bolsonaro Considerada pelo Itamaraty como “ingerência indevida” em assuntos internos. Acusações Raciais Beattie é autor de tweets polêmicos sobre minorias e supremacia intelectual. Conflito com Rubio O assessor já ridicularizou seu atual chefe, o Secretário de Estado Marco Rubio.

O Motivo do Bloqueio

Segundo o governo brasileiro, a revogação ocorreu porque Darren Beattie omitiu que o motivo real de sua viagem era uma visita política a um ex-presidente condenado, o que fere normas internacionais de não-intervenção. Em resposta, Lula ironizou a situação e relacionou o caso ao bloqueio de vistos de seus próprios ministros, como Alexandre Padilha, pelos EUA.

A convocação do Encarregado de Negócios dos EUA, Gabriel Escobar, pelo Itamaraty, sinaliza que o Brasil não aceitará o que considera uma afronta à sua soberania. Enquanto isso, Beattie segue como uma das vozes mais influentes da ala “America First”, prometendo manter a pressão contra o que chama de perseguição política no Brasil.

Fonte: CNN Brasil

Redigido por: ContilNet