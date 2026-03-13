13/03/2026
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Quem é Darren Beattie, assessor de Trump que teve visto revogado por Lula

Ex-redator da Casa Branca e atual subsecretário no Departamento de Estado, Beattie é pivô de um embate entre o Planalto e o governo dos EUA após tentar visitar Jair Bolsonaro na prisão

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Darren Beattie discursando para os participantes da Cúpula de Ação Estudantil de 2020, organizada pela Turning Point USA no Centro de Convenções do Condado de Palm Beach, em West Palm Beach, Flórida. • Gage Skidmore

A tensão diplomática entre Brasília e Washington ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira (13/3) com o anúncio feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva: a revogação do visto de Darren Beattie. O assessor sênior do governo de Donald Trump tinha viagem marcada ao Brasil para a próxima semana, onde pretendia visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, a entrada foi barrada pelo Itamaraty e reforçada por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

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A trajetória de Darren Beattie é marcada por controvérsias que vão desde acusações de ligação com supremacistas brancos até a propagação de teorias conspiratórias sobre a invasão do Capitólio em 2021.

Passado Controverso e Site de Direita

Darren Beattie não é um estranho às polêmicas. Ex-professor da Duke University, ele foi redator de discursos de Trump até 2018, quando foi demitido após revelações da CNN.

  • Conferência Polêmica: Beattie participou de um evento do H.L. Mencken Club, frequentado por supremacistas brancos, o que motivou sua saída da Casa Branca no primeiro mandato de Trump.

  • Revolver News: Após a demissão, fundou o site conservador que se tornou conhecido por questionar os eventos de 6 de janeiro nos EUA, alegando orquestração por agências federais.

  • Retorno ao Poder: No segundo mandato de Trump, ele foi promovido ao Departamento de Estado como subsecretário interino de Diplomacia Pública, cargo estratégico para a mensagem externa dos EUA.

Relação com o Brasil e Críticas ao STF

O assessor tornou-se um dos principais críticos da justiça brasileira no entorno de Trump. Darren Beattie frequentemente classifica Alexandre de Moraes como o “arquiteto de um complexo de censura” e celebrou as sanções aplicadas pelos EUA ao ministro sob a Lei Magnitsky.

Ponto de Conflito Descrição dos Fatos
Visto Revogado Motivado por “omissão e falseamento de informações” no pedido oficial.
Visita a Bolsonaro Considerada pelo Itamaraty como “ingerência indevida” em assuntos internos.
Acusações Raciais Beattie é autor de tweets polêmicos sobre minorias e supremacia intelectual.
Conflito com Rubio O assessor já ridicularizou seu atual chefe, o Secretário de Estado Marco Rubio.

O Motivo do Bloqueio

Segundo o governo brasileiro, a revogação ocorreu porque Darren Beattie omitiu que o motivo real de sua viagem era uma visita política a um ex-presidente condenado, o que fere normas internacionais de não-intervenção. Em resposta, Lula ironizou a situação e relacionou o caso ao bloqueio de vistos de seus próprios ministros, como Alexandre Padilha, pelos EUA.

A convocação do Encarregado de Negócios dos EUA, Gabriel Escobar, pelo Itamaraty, sinaliza que o Brasil não aceitará o que considera uma afronta à sua soberania. Enquanto isso, Beattie segue como uma das vozes mais influentes da ala “America First”, prometendo manter a pressão contra o que chama de perseguição política no Brasil.

Fonte: CNN Brasil

Redigido por: ContilNet

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