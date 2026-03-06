quina-hoje,-concurso-6969:-confira-o-resultado-sorteado-nesta-sexta-(6)

As dezenas do concurso número 6969 da Quina foram sorteadas na noite desta sexta-feira (6), em São Paulo.

Os números sorteados foram: 24 – 35 – 39 – 37 – 45.

O prêmio principal para este concurso era de R$ 13.560.016,94.

Para tentar a sorte na Quina, o apostador pode marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no bilhete. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

A Quina possui seis sorteios semanais, de segunda a sábado, sempre às 20h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal, em todo o país, ou pela internet.