23/03/2026
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Raio atinge fazenda e mata bois durante forte temporal no interior do Amazonas

De acordo com relatos de moradores, a tempestade foi marcada por ventos intensos e fortes descargas elétricas

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Raio atinge fazenda e mata bois durante forte temporal no interior do Amazonas
Durante o temporal, um raio atingiu diretamente um grupo de bois/ Foto: Reprodução

Um forte temporal registrado na tarde deste domingo, por volta das 17h30, causou susto e prejuízos na fazenda Cotegipe, localizada abaixo do município de Ipixuna, no Amazonas.

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De acordo com relatos de moradores, a tempestade foi marcada por ventos intensos e fortes descargas elétricas. Durante o temporal, um raio atingiu diretamente um grupo de bois, matando três animais e deixando outro atordoado.

As residências da área ficam situadas em uma parte mais baixa, enquanto a fazenda está localizada em uma região mais elevada. Segundo os moradores, apesar de temporais serem comuns na localidade, nunca havia sido registrado um raio caindo tão próximo das casas.

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Ainda conforme os relatos, em outras ocasiões já foram registrados danos materiais provocados por tempestades, mas este episódio chamou atenção pela intensidade e pela proximidade da descarga elétrica, deixando os moradores assustados.

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