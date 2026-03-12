12/03/2026
ContilPop
RBTrans amplia para 12 anos idade máxima de carros de aplicativo em Rio Branco; entenda

Mudança busca padronizar regras com táxis e mototáxis e atende pedido da Câmara Municipal

passageiro-e-abandonado-de-madrugada-por-motorista-e-justica-condena-app-a-pagar-indenizacao
Com a nova regra, os carros utilizados no transporte individual privado por aplicativo poderão ter até 12 anos de fabricação - Foto: Reprodução

Motoristas de aplicativo devem estar atentos às mudanças. É que a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) ampliou para 12 anos o limite máximo de fabricação dos veículos utilizado na capital acreana. A mudança foi oficializada por meio de portaria publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (12).

Com a nova regra, os carros utilizados no transporte individual privado por aplicativo poderão ter até 12 anos de fabricação, contados a partir do ano do veículo. A alteração modifica um trecho da portaria que regulamenta o funcionamento do serviço na cidade.

De acordo com a RBTrans, a atualização busca harmonizar as normas entre os diferentes tipos de transporte individual remunerado que operam no município. Atualmente, serviços como táxi, mototáxi e motofrete já adotam o mesmo limite de idade para os veículos.

A revisão da norma também foi motivada por um pedido encaminhado pela Câmara Municipal de Rio Branco, que solicitou a reavaliação da regra anterior, especialmente em relação ao tempo máximo permitido para os veículos utilizados nas plataformas de transporte.

Segundo o órgão municipal, o objetivo é garantir equilíbrio entre segurança no trânsito, qualidade do serviço prestado e viabilidade econômica para os trabalhadores que atuam no setor.

