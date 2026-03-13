13/03/2026
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Renner retira das lojas camiseta usada por réu de estupro

"Não se arrependa de nada": Renner retira peça das lojas após réu de estupro usar frase como "provocação"

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Reprodução/Instagram

A gigante do fast fashion Lojas Renner anunciou nesta sexta-feira (13/03) a retirada imediata de todas as suas unidades físicas e do e-commerce de um modelo específico de camiseta.

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A peça ganhou notoriedade negativa após ser usada por Vitor Hugo Simonin, de 19 anos, réu por um estupro coletivo contra uma adolescente em Copacabana, no momento em que ele se entregou à polícia.

O que causou a indignação do público e a reação da marca foi a frase estampada na vestimenta: “Regret nothing” (Não se arrependa de nada, em tradução livre).

A escolha do vestuário foi interpretada por internautas, autoridades e pela defesa da vítima como uma afronta direta e uma demonstração de falta de remorso perante o crime brutal.

Provocação e Repercussão

Vitor Hugo é um dos acusados de participar do estupro de uma jovem de 17 anos no Rio de Janeiro, caso que chocou o país. Ao chegar à delegacia com a mensagem “Não se arrependa de nada” no peito, as imagens viralizaram, gerando uma onda de cobranças à Renner para que o produto deixasse de ser comercializado.

A peça, que antes era um item comum de coleção, tornou-se símbolo de desrespeito após a prisão do jovem | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Posicionamento da marca

Em nota oficial emitida nesta quinta-feira (12/03) e reforçada hoje, a Renner confirmou que as camisetas com a polêmica estampa foram excluídas de seu catálogo para evitar qualquer associação da marca com o comportamento do acusado. “A empresa preza pelo respeito e não compactua com mensagens que possam ser interpretadas como apologia a atos ilícitos”, afirmou um representante.

Falha no catálogo

Apesar da exclusão do item principal do site, usuários notaram que a imagem da camiseta ainda aparece de forma residual em fotos de vitrine virtual, onde o réu (ou o modelo da peça) veste a camisa para ilustrar outros produtos, como calças e acessórios. A Renner informou que sua equipe de TI trabalha para remover todas as menções visuais à estampa o mais rápido possível.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet

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