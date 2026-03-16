Rumores apontam novo affair de Ivete Sangalo com empresário do meio musical

A cantora Ivete Sangalo voltou a movimentar as redes sociais após rumores de um possível novo relacionamento. De acordo com publicações de entretenimento, a artista estaria se aproximando do empresário Tiago Maia, conhecido por atuar no mercado musical e por colaborar em projetos ligados à cantora.

Segundo as informações divulgadas, Ivete teria iniciado a aproximação com o empresário após o fim do casamento com Daniel Cady, anunciado no final de 2025. Apesar da repercussão, nenhum dos dois confirmou publicamente qualquer envolvimento amoroso até o momento.

Tiago Maia é apontado como proprietário da produtora Super Sounds e também responsável pelo projeto musical “Clareou”, iniciativa ligada à carreira de Ivete com foco em repertório voltado ao samba e ao pagode. A relação entre os dois teria começado no campo profissional, mas a presença frequente do empresário ao lado da cantora em viagens e compromissos recentes passou a chamar atenção.

Durante o período do Carnaval, Maia teria acompanhado Ivete em diferentes agendas, incluindo apresentações em trios elétricos no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Salvador. A proximidade entre os dois acabou alimentando especulações entre fãs e páginas de entretenimento.

Outro detalhe que circula nas redes sociais é que Tiago Maia também teria amizade com Bento Sangalo, sobrinho da cantora, o que teria contribuído para ampliar o contato entre eles.

Até agora, Ivete Sangalo não comentou oficialmente os rumores sobre um possível novo relacionamento. Enquanto isso, a suposta aproximação continua repercutindo entre fãs e seguidores nas redes sociais.

Metrópoles