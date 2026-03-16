16/03/2026
ContilPop
Rumores apontam novo affair de Ivete Sangalo com empresário do meio musical
Em meio à repercussão do caso Hytalo Santos, influenciadora Kamylinha revela gravidez
Maria Fernanda Cândido é 1ª brasileira a usar alta joalheria Tiffany no Oscar 2026
Ary Fontoura critica atitude de Milena com Jonas no BBB 26
Milena do BBB 26 vira alvo de pedidos de expulsão após polêmicas com Jonas
Antes e depois de Fernanda Lima: apresentadora abandona loiro e adota visual morena chic
Duda Itaparica desabafa sobre ataques após expor mensagens de Alberto Cowboy
Eliana estreia programa ‘Em Família’ na TV Globo e celebra representatividade feminina
Escândalo familiar: Entenda por que o irmão de Luciana Gimenez foi parar na delegacia
Enquete BBB 26: Ana Paula, Breno e Leandro disputam o 9º Paredão

Rumores apontam novo affair de Ivete Sangalo com empresário do meio musical

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Rumores apontam novo affair de Ivete Sangalo
Rumores apontam novo affair de Ivete Sangalo/Foto: Reprodução

A cantora Ivete Sangalo voltou a movimentar as redes sociais após rumores de um possível novo relacionamento. De acordo com publicações de entretenimento, a artista estaria se aproximando do empresário Tiago Maia, conhecido por atuar no mercado musical e por colaborar em projetos ligados à cantora.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Segundo as informações divulgadas, Ivete teria iniciado a aproximação com o empresário após o fim do casamento com Daniel Cady, anunciado no final de 2025. Apesar da repercussão, nenhum dos dois confirmou publicamente qualquer envolvimento amoroso até o momento.

Tiago Maia é apontado como proprietário da produtora Super Sounds e também responsável pelo projeto musical “Clareou”, iniciativa ligada à carreira de Ivete com foco em repertório voltado ao samba e ao pagode. A relação entre os dois teria começado no campo profissional, mas a presença frequente do empresário ao lado da cantora em viagens e compromissos recentes passou a chamar atenção.

LEIA TAMBÉM: Feira “Elas Fazem Acontecer” reúne artesãs e produtos feitos à mão no Lago do Amor

Durante o período do Carnaval, Maia teria acompanhado Ivete em diferentes agendas, incluindo apresentações em trios elétricos no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Salvador. A proximidade entre os dois acabou alimentando especulações entre fãs e páginas de entretenimento.

Outro detalhe que circula nas redes sociais é que Tiago Maia também teria amizade com Bento Sangalo, sobrinho da cantora, o que teria contribuído para ampliar o contato entre eles.

Até agora, Ivete Sangalo não comentou oficialmente os rumores sobre um possível novo relacionamento. Enquanto isso, a suposta aproximação continua repercutindo entre fãs e seguidores nas redes sociais.

Metrópoles

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.