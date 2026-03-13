13/03/2026
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Semana do Consumidor oferece orientação e renegociação de dívidas a moradores em Cruzeiro do Sul

Ação reúne serviços e atendimentos ao consumidor na cidade

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Semana do Consumidor oferece orientação e renegociação
Semana do Consumidor oferece orientação e renegociação/Foto: Assessoria

A Semana do Consumidor foi marcada por uma série de atividades e atendimentos voltados à orientação da população em Cruzeiro do Sul. A programação foi encerrada nesta sexta-feira, na Praça Orleir Cameli, com a oferta de diversos serviços gratuitos à comunidade.

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Durante toda a semana, o Procon realizou atendimentos, orientações e ações voltadas à defesa dos direitos do consumidor, além de atividades de renegociação de dívidas para pessoas que enfrentam dificuldades financeiras.

A advogada Clarissa Lacerda Lins, que atua na área jurídica do Procon e também nas audiências de conciliação na Cidade da Justiça, explicou que o consumidor é considerado a parte mais vulnerável nas relações de consumo, por isso o órgão atua para garantir seus direitos e buscar soluções para possíveis prejuízos.

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Segundo ela, um dos focos da campanha foi auxiliar pessoas que estão endividadas a encontrar alternativas de pagamento compatíveis com sua realidade financeira.

“A ideia não é obrigar o consumidor a pagar um valor que ele não consegue. É necessário adequar o pagamento à realidade financeira atual, para que ele consiga quitar suas dívidas sem comprometer o mínimo necessário para sua sobrevivência”, destacou.

As atividades aconteceram de segunda a sexta-feira

As atividades aconteceram de segunda a sexta-feira/Foto: Assessoria

A advogada também ressaltou a importância da Lei do Superendividamento, que criou mecanismos para ajudar consumidores que fizeram dívidas de boa-fé, mas que hoje não conseguem arcar com os pagamentos sem comprometer despesas essenciais.

Durante a semana, também foram realizadas palestras para servidores da Secretaria Municipal de Rodrigues Alves e para integrantes da Polícia Militar do Acre, com orientações sobre superendividamento e formas de buscar apoio para reorganizar a vida financeira.

De acordo com a coordenadora do Procon Municipal de Cruzeiro do Sul, Rívia Aragão, a procura pelos atendimentos foi intensa ao longo da campanha.

“Durante todo o ano nós temos uma vasta procura da população pelo atendimento do Procon. Nessa semana, especialmente, as demandas se intensificaram em razão da campanha, em que estamos oferecendo diversos serviços para a população”, afirmou.

As atividades aconteceram de segunda a sexta-feira e foram encerradas com uma ação no coreto da praça, levando os serviços do órgão para mais perto da comunidade. A iniciativa contou também com a participação de parceiros que reforçaram o atendimento ao público.

Diversas instituições foram parceiras na ação

Diversas instituições foram parceiras na ação/Foto: Assessoria

Entre os serviços oferecidos estavam atendimentos do Procon e ações realizadas em parceria com instituições como a Energisa, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (SEICT), além da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria de Assistência Social.

O agente fiscal do Procon, Roberto Oliveira, destacou que a iniciativa busca aproximar o órgão da população e reforçar a importância de garantir os direitos do consumidor.

“Encerramos hoje essa programação aqui na Praça Orleir Cameli, oferecendo diversos serviços à população em parceria com vários órgãos. O objetivo é estarmos cada vez mais próximos do consumidor”, explicou.

Ele também ressaltou que, mesmo com o encerramento da campanha, o atendimento do Procon continua disponível durante todo o ano para quem precisar registrar reclamações, fazer denúncias ou buscar orientação sobre relações de consumo.

“O Dia do Consumidor é todos os dias. A população pode procurar o Procon sempre que precisar registrar reclamações ou denunciar possíveis irregularidades no mercado. Estamos sempre à disposição para atender da melhor forma possível”, concluiu.

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