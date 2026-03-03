03/03/2026
Servidor público denuncia gordofobia após ser retirado de voo pela Polícia Federal

Comandante alegou risco à segurança

Servidor público denuncia gordofobia
Servidor público denuncia gordofobia/Foto: Reprodução

Um servidor público denunciou ter sido vítima de gordofobia após ser retirado de um voo com a atuação da Polícia Federal. O caso ganhou repercussão nas redes sociais e abriu debate sobre direitos de passageiros e conduta de companhias aéreas.

Segundo informações divulgadas pelo programa Balanço Geral, Fernando dos Santos teria solicitado previamente um assento maior, mas a companhia informou que não conseguiria atender ao pedido. Ele afirma que já estava acomodado na aeronave quando a situação teve início.

De acordo com Fernando, ao comunicar o desconforto ao comandante, a resposta foi o acionamento da Polícia Federal. O servidor relata que só posteriormente foi informado de que o comandante teria alegado que ele representava risco à segurança do voo.

Fernando classificou o episódio como constrangedor e discriminatório. O caso levanta questionamentos sobre critérios adotados por companhias aéreas em situações envolvendo acomodação de passageiros e os limites entre normas de segurança e respeito à dignidade do consumidor.

