Servidoras da segurança pública do estado do Acre participam de curso inédito de defesa pessoal

Servidoras que atuam na segurança pública passaram a contar com uma nova etapa de qualificação profissional voltada ao enfrentamento de situações de risco. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, iniciou nesta segunda-feira (16) a primeira edição de um curso exclusivo de defesa pessoal direcionado às profissionais do setor.

A proposta do treinamento é ampliar a capacidade de reação das participantes diante de ocorrências do dia a dia, com foco no uso técnico da força, preparo físico e tomada de decisão em cenários adversos. A iniciativa também marca as ações institucionais do Mês da Mulher, com ênfase na valorização e no fortalecimento da atuação feminina dentro do sistema de segurança.

Coordenado pelo Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps), o curso reúne cerca de 40 servidoras de diferentes órgãos, incluindo Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros e Detran.

Durante a abertura, o coordenador do centro, Fabrizzio Sobreira, destacou que o investimento em capacitação contínua tem papel estratégico na melhoria dos serviços prestados à população, ao garantir equipes mais preparadas e alinhadas às exigências atuais da segurança pública.

Com carga horária de 60 horas, a formação inclui aulas práticas e conteúdos voltados à defesa pessoal, técnicas de retenção de armamento e enfrentamento em situações de ameaça, incluindo combate com armas brancas.

O secretário de Segurança, José Américo Gaia, ressaltou que iniciativas como essa ampliam não apenas a segurança das profissionais em serviço, mas também contribuem para ações de prevenção à violência, especialmente contra mulheres.

Entre as participantes, a major da Polícia Militar Priscila Siqueira avaliou o treinamento como um avanço importante na preparação das equipes femininas. Segundo ela, além do aprendizado técnico, há o compromisso de compartilhar o conhecimento adquirido com outras servidoras.

Mais do que um curso, a iniciativa representa uma estratégia de fortalecimento institucional, ao investir diretamente na qualificação de profissionais que atuam na linha de frente da segurança pública.