18/03/2026
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Servidoras da segurança pública do estado do Acre participam de curso inédito de defesa pessoal

Treinamento reúne profissionais de diferentes forças e reforça preparo técnico durante o Mês da Mulher

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Servidoras da segurança pública participam de curso inédito de defesa pessoal no estado do Acre
Capacitação exclusiva para mulheres do sistema de segurança/ Foto: Mariana Moreira/Sejusp

Servidoras que atuam na segurança pública passaram a contar com uma nova etapa de qualificação profissional voltada ao enfrentamento de situações de risco. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, iniciou nesta segunda-feira (16) a primeira edição de um curso exclusivo de defesa pessoal direcionado às profissionais do setor.

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A proposta do treinamento é ampliar a capacidade de reação das participantes diante de ocorrências do dia a dia, com foco no uso técnico da força, preparo físico e tomada de decisão em cenários adversos. A iniciativa também marca as ações institucionais do Mês da Mulher, com ênfase na valorização e no fortalecimento da atuação feminina dentro do sistema de segurança.

Servidoras da segurança pública participam de curso inédito de defesa pessoal no estado do Acre

Capacitação exclusiva para mulheres do sistema de segurança/ Foto: Mariana Moreira/Sejusp

Coordenado pelo Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps), o curso reúne cerca de 40 servidoras de diferentes órgãos, incluindo Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros e Detran.

Durante a abertura, o coordenador do centro, Fabrizzio Sobreira, destacou que o investimento em capacitação contínua tem papel estratégico na melhoria dos serviços prestados à população, ao garantir equipes mais preparadas e alinhadas às exigências atuais da segurança pública.

Com carga horária de 60 horas, a formação inclui aulas práticas e conteúdos voltados à defesa pessoal, técnicas de retenção de armamento e enfrentamento em situações de ameaça, incluindo combate com armas brancas.

Servidoras da segurança pública participam de curso inédito de defesa pessoal no estado do Acre

Capacitação exclusiva para mulheres do sistema de segurança/ Foto: Mariana Moreira/Sejusp

O secretário de Segurança, José Américo Gaia, ressaltou que iniciativas como essa ampliam não apenas a segurança das profissionais em serviço, mas também contribuem para ações de prevenção à violência, especialmente contra mulheres.

Entre as participantes, a major da Polícia Militar Priscila Siqueira avaliou o treinamento como um avanço importante na preparação das equipes femininas. Segundo ela, além do aprendizado técnico, há o compromisso de compartilhar o conhecimento adquirido com outras servidoras.

Mais do que um curso, a iniciativa representa uma estratégia de fortalecimento institucional, ao investir diretamente na qualificação de profissionais que atuam na linha de frente da segurança pública.

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