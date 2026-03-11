Servidores deixam prédio da Sesacre após princípio de incêndio no Centro de Rio Branco

Um princípio de incêndio provocou a evacuação do prédio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) na manhã desta quarta-feira (11), na Rua Benjamin Constant, região Central de Rio Branco.

De acordo com informações repassadas pelo secretário de Saúde do Estado, Pedro Pascoal, o incidente teve início no quinto andar do prédio. Uma extensão elétrica ligada a outra teria superaquecido, provocando fumaça e dando início ao princípio de incêndio.

LEIA TAMBÉM: Incêndio atinge depósito de loja e assusta moradores na manhã deste domingo no interior

Ao perceberem a fumaça e o fogo, servidores que estavam no local se assustaram e deixaram as salas, seguindo pelos corredores até a escadaria para evacuar o prédio. Todos permaneceram no térreo enquanto aguardavam a chegada do Corpo de Bombeiros Militar do Acre.

A equipe de bombeiros chegou rapidamente ao local e conseguiu controlar o princípio de incêndio utilizando extintores de pó químico.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e não houve necessidade de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A situação foi controlada ainda no início, sem maiores danos ou riscos aos servidores que estavam no prédio.

Veja o vídeo: