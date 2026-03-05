07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Sucessor de Buffett promete usar toda sua remuneração para comprar ações da Berkshire

Escrito por InfoMoney
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
sucessor-de-buffett-promete-usar-toda-sua-remuneracao-para-comprar-acoes-da-berkshire

O CEO da Berkshire Hathaway Inc., Greg Abel, afirmou que pretende usar todo o seu salário líquido para comprar ações do conglomerado enquanto permanecer no cargo.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Com esse objetivo, Abel adquiriu cerca de US$ 15,3 milhões em papéis da companhia nesta semana, segundo um documento regulatório. Ele disse que pretende repetir a prática após a divulgação dos resultados anuais da empresa a cada ano, o que deve resultar em “centenas de milhões” de dólares em compras de ações ao longo de sua carreira.

“O alinhamento absoluto com nossos acionistas, nossos parceiros e nossos proprietários é fundamental”, disse Abel em entrevista à CNBC na quinta-feira. “Eu já tenho algumas ações, mas o objetivo era continuar demonstrando esse alinhamento.”

A Berkshire também retomou na quarta-feira as recompras de ações. Segundo Abel, a decisão veio após executivos concluírem que o chamado “valor intrínseco” dos papéis estava acima do preço negociado no mercado.

Após o anúncio, as ações da Berkshire chegaram a subir até 2% nas primeiras negociações de quinta-feira em Nova York.

Os papéis da companhia haviam caído no início da semana depois que a empresa divulgou seus resultados do quarto trimestre no sábado. O lucro operacional da Berkshire recuou 30% no período, pressionado por uma queda de 54% no resultado de subscrição de seguros.

Continua depois da publicidade

Os acionistas vinham analisando os números em busca de sinais sobre como Abel conduziria a política de recompra de ações, já que o conglomerado havia se abstido de fazê-las por seis trimestres consecutivos. Na semana passada, em sua primeira carta anual aos investidores, Abel reafirmou a política de retorno ao acionista da Berkshire, praticamente descartando a possibilidade de pagamento de dividendos.

“Temos mantido a posição de que vamos reter um dólar se enxergarmos a oportunidade de gerar mais de um dólar para nossos acionistas — esse sempre foi o teste”, disse Abel. “Se não cumprirmos esse teste, então pagaríamos dividendos.”

A decisão de retomar a recompra de ações não impedirá a Berkshire de buscar outras formas de alocar sua posição de caixa de US$ 373 bilhões, acrescentou o executivo.

Continua depois da publicidade

“Também existe a pergunta: ‘Compramos nossas próprias ações?’ E quando olhamos para empresas: ‘Compramos empresas inteiras?’ E ainda há: ‘Compramos participações acionárias?’”, disse Abel. “Cada uma dessas decisões, com o volume de capital que temos, pode ser tomada de forma independente. Portanto, quando compramos nossas próprias ações, isso não reduz nenhuma das outras possibilidades.”

©️2026 Bloomberg L.P.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.