Sucessor de Buffett promete usar toda sua remuneração para comprar ações da Berkshire

O CEO da Berkshire Hathaway Inc., Greg Abel, afirmou que pretende usar todo o seu salário líquido para comprar ações do conglomerado enquanto permanecer no cargo.

Com esse objetivo, Abel adquiriu cerca de US$ 15,3 milhões em papéis da companhia nesta semana, segundo um documento regulatório. Ele disse que pretende repetir a prática após a divulgação dos resultados anuais da empresa a cada ano, o que deve resultar em “centenas de milhões” de dólares em compras de ações ao longo de sua carreira.

“O alinhamento absoluto com nossos acionistas, nossos parceiros e nossos proprietários é fundamental”, disse Abel em entrevista à CNBC na quinta-feira. “Eu já tenho algumas ações, mas o objetivo era continuar demonstrando esse alinhamento.”

A Berkshire também retomou na quarta-feira as recompras de ações. Segundo Abel, a decisão veio após executivos concluírem que o chamado “valor intrínseco” dos papéis estava acima do preço negociado no mercado.

Após o anúncio, as ações da Berkshire chegaram a subir até 2% nas primeiras negociações de quinta-feira em Nova York.

Os papéis da companhia haviam caído no início da semana depois que a empresa divulgou seus resultados do quarto trimestre no sábado. O lucro operacional da Berkshire recuou 30% no período, pressionado por uma queda de 54% no resultado de subscrição de seguros.

Os acionistas vinham analisando os números em busca de sinais sobre como Abel conduziria a política de recompra de ações, já que o conglomerado havia se abstido de fazê-las por seis trimestres consecutivos. Na semana passada, em sua primeira carta anual aos investidores, Abel reafirmou a política de retorno ao acionista da Berkshire, praticamente descartando a possibilidade de pagamento de dividendos.

“Temos mantido a posição de que vamos reter um dólar se enxergarmos a oportunidade de gerar mais de um dólar para nossos acionistas — esse sempre foi o teste”, disse Abel. “Se não cumprirmos esse teste, então pagaríamos dividendos.”

A decisão de retomar a recompra de ações não impedirá a Berkshire de buscar outras formas de alocar sua posição de caixa de US$ 373 bilhões, acrescentou o executivo.

“Também existe a pergunta: ‘Compramos nossas próprias ações?’ E quando olhamos para empresas: ‘Compramos empresas inteiras?’ E ainda há: ‘Compramos participações acionárias?’”, disse Abel. “Cada uma dessas decisões, com o volume de capital que temos, pode ser tomada de forma independente. Portanto, quando compramos nossas próprias ações, isso não reduz nenhuma das outras possibilidades.”

