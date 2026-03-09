Suspeitos de levar explosivos para protesto perto da casa do prefeito de Nova York são presos

Dois homens foram presos nos Estados Unidos suspeitos de levar explosivos para um protesto realizado em frente à residência oficial do prefeito de Nova York, Zohran Mamdani. O caso passou a ser investigado pelas autoridades americanas como possível ato de terrorismo.

Segundo informações divulgadas por autoridades nesta segunda-feira (9), os suspeitos foram identificados como Emir Balat e Ibrahim Kayumi.

O incidente ocorreu no sábado (7), durante um protesto contra muçulmanos realizado próximo à residência oficial do prefeito. De acordo com a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, os dois homens foram denunciados pelo Departamento de Justiça. Em publicação nas redes sociais, ela afirmou que os suspeitos seriam “terroristas inspirados pelo Estado Islâmico”.

As investigações apontam que Emir Balat teria lançado o artefato explosivo. Um jornalista da agência AFP que acompanhava o protesto relatou que o suspeito gritou “Allahu Akbar”, expressão árabe que significa “Deus é o maior”, no momento em que tentou detonar o dispositivo.

Segundo as autoridades, o explosivo era uma bomba caseira feita com peróxido de acetona (TATP) e continha pregos em seu interior. O artefato, no entanto, não chegou a detonar.

O outro suspeito, Ibrahim Kayumi, teria sido responsável por entregar o explosivo a Balat e foi identificado no domingo (8).

Apesar da gravidade do caso, ninguém ficou ferido porque o dispositivo não explodiu.

O protesto onde o episódio ocorreu foi convocado por um influenciador de extrema direita contra muçulmanos que realizavam orações em espaços públicos na cidade. A manifestação acabou gerando confronto com pessoas contrárias ao ato.

O prefeito Zohran Mamdani não estava na residência oficial no momento do ocorrido. Em declaração à imprensa, ele afirmou que ninguém estava em casa durante o protesto e classificou o ato como repugnante e marcado por supremacia branca. Segundo o prefeito, embora considere o protesto abominável, o direito à manifestação pacífica deve ser preservado em uma sociedade democrática.

