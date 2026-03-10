Tarauacá busca adesão ao Brasil Sem Fome; outros três municípios do Acre também devem participar

Apontado com um dos indicadores mais baixos de segurança alimentar e nutricional no estado, o município de Tarauacá iniciou o processo para aderir ao Protocolo Brasil Sem Fome, programa do governo federal voltado ao combate à fome. Além da cidade, Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira também manifestaram interesse em integrar a iniciativa.

Para orientar o processo de adesão, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), realizou nesta terça-feira (10) uma reunião com gestores da Prefeitura de Tarauacá. O encontro teve como objetivo apresentar o funcionamento do protocolo e esclarecer as etapas necessárias para a formalização do termo de aceite.

De acordo com a secretaria, a proposta é fortalecer as políticas públicas voltadas à segurança alimentar e nutricional nos municípios que aderirem ao programa, com apoio do governo federal.

LEIA TAMBÉM: Justiça manda implantar CAPS em município do Acre e determina sequestro de R$ 30 mil em recursos

Durante a reunião, também foi apresentada uma das ferramentas previstas no programa: o Tria (Triagem para Risco de Insegurança Alimentar). O protocolo funciona por meio de três perguntas rápidas capazes de identificar famílias em situação de vulnerabilidade alimentar.

O sistema pode ser aplicado em serviços públicos e atua de forma integrada com o Sistema Único de Saúde (SUS), o Sistema Único de Assistência Social (Suas) e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan).

Para que a adesão ao Brasil Sem Fome seja formalizada, um dos requisitos é que o município esteja integrado ao Sisan. A entrada no sistema é considerada o primeiro passo para que as políticas de segurança alimentar sejam implementadas de forma estruturada no território.

A gestão municipal de Tarauacá informou que o termo de aceite deve ser discutido com o prefeito nos próximos dias. O prazo para assinatura do documento vai até 13 de março.

Com a adesão, os municípios passam a contar com apoio técnico e institucional do governo federal para ampliar as ações de combate à fome e fortalecer as políticas de segurança alimentar.