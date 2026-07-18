Avião que ia para o Pará cai em zona rural e mobiliza bombeiros

Vítima sobrevivente foi socorrida pelo Samu e encaminhada em estado grave para hospital/ Foto: Reprodução

Um acidente com um avião de pequeno porte deixou duas pessoas mortas na manhã deste sábado (18), na zona rural de Palmas, capital do Tocantins. A aeronave caiu em uma área de chácaras periféricas da cidade. O Corpo de Bombeiros Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizados para o resgate.

De acordo com as corporações que atenderam o chamado, dois ocupantes da aeronave morreram ainda no local antes de receberem os primeiros socorros. Uma terceira pessoa que viajava no avião sobreviveu ao impacto e foi resgatada pelas equipes médicas do Samu, que realizaram os procedimentos de estabilização e a encaminharam em estado grave para uma unidade hospitalar da região.

Investigações preliminares sobre o plano de voo indicam que o avião havia decolado de um aeródromo situado em Palmas e realizava o trajeto em direção ao município de Redenção, localizado no sul do estado do Pará.

Imagens gravadas por moradores da região logo após a queda mostram fumaça e os destroços da fuselagem destruídos em meio à vegetação nativa do cerrado. Moradores relataram ter ouvido um barulho forte seguido pelo som do impacto contra o solo.

Até o fechamento desta reportagem, órgãos oficiais de controle aéreo e a Polícia Civil não haviam determinado as causas determinantes da falha mecânica ou estrutural que provocou o acidente. Peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) devem assumir os trabalhos para mapear os fatores que levaram à queda.