Foi em clima de celebração e com casa cheia que Jomar Cesário e Carol Feltrini receberam convidados para a inauguração da nova sede da Upmax Corretora de Seguros. Moderna, elegante e de extremo bom gosto, a nova casa da empresa impressionou nos mínimos detalhes, com projeto assinado pelo renomado arquiteto Leandro Rocha.

A noite reuniu familiares, amigos, clientes e convidados em um coquetel dos mais prestigiados, com buffet caprichado, cervejinha gelada e música ao vivo de Marcos Nery e banda, garantindo a animação do início ao fim. Um dos momentos marcantes da noite foi a presença do prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, que entregou pessoalmente aos empresários o título definitivo do terreno onde está instalada a nova sede, acrescentando ainda mais significado à celebração desse novo capítulo da história da Upmax.

*O tradicional corte da faixa marcou oficialmente a inauguração e coroou uma noite repleta de emoção e alegria. Cercados pelo carinho de familiares e amigos, Jomar e Carol celebraram uma conquista que traduz crescimento, trabalho e visão empreendedora em uma nova sede ficou simplesmente linda, linda mesmo! Um espaço contemporâneo, acolhedor e à altura da trajetória construída pela Upmax. Aos anfitriões, vivas, vivas e votos de ainda mais sucesso nessa nova e promissora fase!

Confiram os flashes sob as lentes de Rafael Costa da MW Films: