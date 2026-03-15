Teatro e comédia em cartaz movimentam agenda cultural neste domingo em Rio Branco

A programação cultural deste domingo em Rio Branco inclui duas peças teatrais que prometem atrair públicos de diferentes idades. Os espetáculos “Os Saltimbancos” e “Velório à Brasileira” estão em cartaz na capital e fazem parte da agenda artística do mês de março.

Uma das atrações é o clássico musical “Os Saltimbancos”, inspirado na obra de Sergio Bardotti e Luis Enriquez Bacalov, com versão em português de Chico Buarque. O espetáculo é apresentado na Usina de Arte João Donato, com sessões aos sábados e domingos, sempre às 17h, e entrada gratuita.

A montagem tem direção de Dinho Gonçalves e Marília Bomfim e conta a história de animais que se unem em busca de liberdade, em uma narrativa marcada por música e humor. A classificação é livre, permitindo a participação de toda a família.

Outra opção é a peça “Velório à Brasileira”, escrita por Aziz Bajur e encenada pelo Teatro Candeeiro. A comédia está em cartaz no Sesc Centro, com apresentações às 19h30 em diferentes datas ao longo de março.

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O espetáculo apresenta situações inusitadas e cômicas que acontecem durante um velório, explorando o humor e o comportamento humano em momentos inesperados.

Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), e podem ser adquiridos antecipadamente ou no local, conforme disponibilidade.

As duas produções reforçam a movimentação da cena cultural em Rio Branco, oferecendo opções de lazer para quem deseja aproveitar o domingo com teatro e entretenimento.