Técnica em enfermagem aposentada é encontrada morta dentro de residência na capital

A causa da morte ainda será determinada por meio do laudo pericial

Segundo relatos de pessoas próximas, a técnica em enfermagem enfrentava problemas de saúde
Segundo relatos de pessoas próximas, a técnica em enfermagem enfrentava problemas de saúde

A técnica em enfermagem aposentada Gisleyane Melo da Silva, de 49 anos, foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (5), dentro da própria residência, localizada na Rua Francisco Ferreira, no bairro Baixa da Colina, em Rio Branco.

A situação veio à tona após um vizinho da vítima perceber um forte odor vindo do interior da casa. Preocupado com a ausência prolongada da moradora, que não era vista há vários dias, ele decidiu verificar o que estava acontecendo e acabou encontrando Gisleyane sem vida, sentada em um sofá dentro do imóvel.

Segundo relatos de pessoas próximas, a técnica em enfermagem enfrentava problemas de saúde.

Diante da situação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado ao local. Após avaliação, a equipe médica confirmou que a vítima já estava em óbito.

Policiais militares do 1º Batalhão da Polícia Militar estiveram na residência e realizaram o isolamento da área para o trabalho da perícia criminal. Após os procedimentos periciais, o corpo foi recolhido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para exames cadavéricos.

A causa da morte ainda será determinada por meio do laudo pericial. O caso deverá ser acompanhado pela Polícia Civil do Acre.

