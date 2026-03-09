Tensão no Oriente Médio faz preço da gasolina subir quase 40 centavos no Acre, diz sindicato

A economia global enfrenta um período de forte instabilidade devido ao agravamento do conflito no Oriente Médio. Nas últimas semanas, ataques coordenados e o fechamento de rotas estratégicas, como o Estreito de Ormuz, fizeram o valor dos combustíveis disparar em todo o mundo, inclusive no Acre.

A afirmação vem do Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Acre (Sindepac), que enviou uma nota pública à imprensa, nesta segunda-feira (9), tratando do assunto.

“A tensão no Oriente Médio, ocasionada pelo EUA, Israel e Irã, tem desencadeado uma série de mudanças globais na economia, sobretudo no preço do Barril de Petróleo, que já ultrapassou os 100 dólares”, diz um trecho da nota.

O conflito, que envolve operações militares diretas entre os Estados Unidos, Israel e o Irã, gera temor de desabastecimento global, já que a região é a principal produtora de petróleo do planeta. Esse cenário atinge diretamente o Brasil, que adota preços alinhados ao mercado internacional.

No Acre, os reflexos já chegaram às notas fiscais dos postos. O Sindepac informa que “no Acre, os revendedores já tem sentido esse impacto ao comprar novos estoques das Distribuidoras. A informação é que já houve dois reajustes lineares (na gasolina e diesel) que juntos chegam a um aumento de 35 centavos no litro”.

Apesar de a Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.) ainda não ter anunciado um aumento oficial em suas refinarias, o preço de mercado praticado pelas distribuidoras privadas já subiu. De acordo com o sindicato, “oficialmente, ainda não foi anunciado um reajuste pela Petrobras, mas isso, conforme supracitado, já vem ocorrendo”.

Por conta dessa pressão nos custos de compra, o consumidor deve encontrar novos valores nos postos nos próximos dias. O Sindepac alerta que “é possível que as mudanças nos preços comecem a ocorrer nas bombas ainda essa semana, na medida em que novos estoques forem comprados pelos revendedores nas Distribuidoras”.

A entidade reforça que o setor de revenda não tem poder de decisão sobre os reajustes, agindo apenas como repassador dos custos impostos pela cadeia anterior. A nota destaca que “os revendedores são o último elo de comercialização dessa cadeia e não possuem qualquer ingerência nos preços que já vem reajustados de cima”.

O impacto final no bolso do motorista acreano pode variar dependendo da localidade e da logística de cada empresa. Segundo o presidente do Sindepac, Delano Lima, “não há, inclusive, como mensurar qual será o impacto real nas bombas, uma vez que isso depende de uma série de fatores (como logística, frete, Distribuidoras e custo operacional)”.

