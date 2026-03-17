17/03/2026
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Thor Dantas avalia disputa ao governo e menciona diálogo com Jorge Viana no cenário político

Thor Dantas fala sobre possível candidatura ao governo e intensifica articulações políticas para 2026

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“Quero ser governador porque sei que o Acre precisa e eu posso ajudar”, diz Thor Dantas
“Quero ser governador porque sei que o Acre precisa e eu posso ajudar”, diz Thor Dantas/ Foto: Instagram

O médico e professor universitário Thor Dantas se manifestou nas redes sociais nesta terça-feira (17) sobre a possibilidade de disputar o governo do estado nas eleições de 2026.

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Na publicação, ele afirmou que decidiu ingressar de forma mais direta na política partidária após décadas de atuação profissional e destacou que o cenário atual exige novas alternativas. Segundo ele, há uma percepção de crise técnica, ética e política, além de desânimo por parte da população diante dos desafios enfrentados.

“Quero ser governador porque sei que o Acre precisa e eu posso ajudar”, diz Thor Dantas

“Quero ser governador porque sei que o Acre precisa e eu posso ajudar”, diz Thor Dantas/ Foto: Instagram

Thor Dantas também destacou que o momento é de intensas articulações políticas, com definições em andamento sobre alianças partidárias e formação de chapas para cargos proporcionais e majoritários. Filiado ao Partido Socialista Brasileiro, ele afirmou que mantém diálogo com lideranças de diferentes partidos na construção de um possível projeto político.

Durante a fala, o médico citou conversas recentes com o ex-governador Jorge Viana, a quem classificou como uma das principais lideranças políticas do estado, destacando sua experiência em gestão e planejamento.

Ao comentar sobre uma eventual candidatura, Thor ressaltou que projetos majoritários dependem da construção de alianças e de um grupo estruturado. Ele afirmou que, independentemente da disputa eleitoral, pretende continuar contribuindo com o estado.

A declaração ocorre em meio à movimentação política que antecede o período de definição das candidaturas para as eleições de 2026.

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