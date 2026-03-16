A Polícia Civil de São Paulo investiga um crime brutal que vitimou a adolescente Ana Clara Alvarenga, de apenas 15 anos, na madrugada do último sábado (14/03).

O crime ocorreu no bairro Sítio São Francisco, em Guarulhos, durante uma briga motivada por ciúmes envolvendo um casal. Nesta segunda-feira (16/03), o caso ganhou novos contornos com depoimentos contraditórios dos envolvidos.

Ana Clara estava na companhia de Lucas Renan Melo da Silva, de 26 anos. Segundo o rapaz, eles se conheceram recentemente pelas redes sociais.

Ele alega que sua ex-namorada, Kathleen da Silva Moura, invadiu o imóvel por volta das 6h40, o esfaqueou no quadril e desferiu o golpe fatal no pescoço da adolescente após perceber a presença dela no quarto.

Reviravolta: Mulher acusa o rapaz

Em uma reviravolta no caso, Kathleen se apresentou à delegacia com sua defesa nesta segunda-feira e apresentou uma versão oposta. Ela afirma que Lucas foi o autor da facada. Segundo Kathleen, ela foi à casa para beber com amigos e flagrou a traição.

Durante uma confusão no quarto, Lucas teria tentado esfaqueá-la (Kathleen), mas Ana Clara teria entrado na frente para protegê-la ou intervir, sendo atingida por erro.

Vítima de agressões

Kathleen afirmou ainda que era vítima constante de violência doméstica praticada por Lucas, alegando possuir laudos que comprovam as agressões anteriores. Ela explicou que fugiu do local por medo após o crime.

Até o momento, ninguém foi preso. Kathleen figura como suspeita principal no boletim de ocorrência inicial, mas o depoimento de hoje coloca a conduta de Lucas sob a lupa dos investigadores.

Despedida

O velório de Ana Alvarenga acontece nesta segunda-feira (16/03), no Cemitério Saudade, em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. A investigação segue sob responsabilidade do 4° Distrito Policial de Guarulhos, que busca perícias e possíveis testemunhas para determinar quem, de fato, segurava a arma branca no momento do golpe.

Fonte: Metrópoles

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