18/03/2026
ContilPop
Mãe de Ney Matogrosso morre no Rio, aos 103 anos; cantor presta homenagem
Bianca Andrade faz transplante de sobrancelha e detalhe surpreende seguidores
Stênio Garcia processa as filhas em causa milionária e aponta abandono
Mestrando em biotecnologia animal viraliza ao tomar banho com 4 cobras
Juju do Pix se interna em São Paulo para colocar próteses de silicone nos seios
Michael B. Jordan revela desilusão e decide ficar sozinho após fim de namoro
Anne Hathaway revela truque de cabelo para levantar o olhar
Tati Quebra Barraco recebe apoio de famílias de Catra e Marcinho em briga judicial
Jonas e Ana Paula Renault no BBB 26; brother admite carinho pela rival
Entenda o pronunciamento do Oscar após barraco com atriz de sucesso

Tragédia por ciúmes: adolescente de 15 anos morre com facada no pescoço

Mulher se apresenta à polícia e diz que namorado matou a amante por engano durante briga por ciúmes

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Reprodução

A Polícia Civil de São Paulo investiga um crime brutal que vitimou a adolescente Ana Clara Alvarenga, de apenas 15 anos, na madrugada do último sábado (14/03).

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

O crime ocorreu no bairro Sítio São Francisco, em Guarulhos, durante uma briga motivada por ciúmes envolvendo um casal. Nesta segunda-feira (16/03), o caso ganhou novos contornos com depoimentos contraditórios dos envolvidos.

Ana Clara estava na companhia de Lucas Renan Melo da Silva, de 26 anos. Segundo o rapaz, eles se conheceram recentemente pelas redes sociais.

Ele alega que sua ex-namorada, Kathleen da Silva Moura, invadiu o imóvel por volta das 6h40, o esfaqueou no quadril e desferiu o golpe fatal no pescoço da adolescente após perceber a presença dela no quarto.

Reviravolta: Mulher acusa o rapaz

Em uma reviravolta no caso, Kathleen se apresentou à delegacia com sua defesa nesta segunda-feira e apresentou uma versão oposta. Ela afirma que Lucas foi o autor da facada. Segundo Kathleen, ela foi à casa para beber com amigos e flagrou a traição.

Durante uma confusão no quarto, Lucas teria tentado esfaqueá-la (Kathleen), mas Ana Clara teria entrado na frente para protegê-la ou intervir, sendo atingida por erro.

Vítima de agressões

Kathleen afirmou ainda que era vítima constante de violência doméstica praticada por Lucas, alegando possuir laudos que comprovam as agressões anteriores. Ela explicou que fugiu do local por medo após o crime.

Até o momento, ninguém foi preso. Kathleen figura como suspeita principal no boletim de ocorrência inicial, mas o depoimento de hoje coloca a conduta de Lucas sob a lupa dos investigadores.

Despedida

O velório de Ana Alvarenga acontece nesta segunda-feira (16/03), no Cemitério Saudade, em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. A investigação segue sob responsabilidade do 4° Distrito Policial de Guarulhos, que busca perícias e possíveis testemunhas para determinar quem, de fato, segurava a arma branca no momento do golpe.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.