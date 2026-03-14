Três adolescentes são apreendidos por envolvimento com tráfico durante operação da PM

Uma ação das equipes da Polícia Militar do Acre, por meio das guarnições da ROTAM e GIRO, resultou na apreensão de drogas, dinheiro e materiais utilizados no tráfico, além da prisão de um suspeito e apreensão de três adolescentes em Cruzeiro do Sul.

Durante a operação, as equipes da ROTAM conseguiram abordar dois indivíduos que tentaram fugir do local. Eles foram identificados como J.V.B da S., de 20 anos, e um adolescente de 16 anos.

Após a abordagem, os policiais realizaram busca pessoal e encontraram certa quantia em dinheiro com os suspeitos. Durante as diligências no imóvel utilizado pelos indivíduos, os militares constataram que o local funcionava como ponto de manipulação, preparo e comercialização de entorpecentes.

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Dentro da residência foram encontrados:

• 2,208 kg de substância aparentando ser cocaína em estado bruto, ainda não fracionada;

• 67 trouxinhas de substância semelhante à cocaína já prontas para venda, pesando aproximadamente 87 gramas;

• R$ 1.044 em dinheiro;

• duas balanças de precisão;

• duas tesouras e duas facas;

• um rolo de papel insulfilm utilizado para embalar drogas;

• dois potes de barrilha.

Diante dos fatos, o maior recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006). O adolescente foi apreendido conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Simultaneamente, em outro ponto da operação, a equipe GIRO, abordou dois indivíduos que também tentaram fugir do local. Eles foram identificados, ambos menores de idade.

Durante a abordagem, os policiais encontraram dinheiro trocado com os suspeitos, característica comum em pontos de venda de drogas. No local de onde os adolescentes tentaram fugir, foram apreendidos:

• 47 papelotes de maconha, pesando cerca de 78 gramas;

• 26 invólucros de cocaína, com peso aproximado de 26 gramas.

Segundo a polícia, os dois apresentavam escoriações pelo corpo causadas durante a tentativa de fuga por cercas e área de mata próxima.

Ainda durante a aproximação da equipe GIRO, outros indivíduos que estavam no local conseguiram fugir. Um deles estava armado e efetuou disparos contra os policiais.

Diante da situação, a guarnição reagiu em legítima defesa e realizou disparos para conter a agressão. Mesmo assim, o suspeito armado conseguiu escapar pela área de mata.

Após a operação, todos os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Veja o vídeo: