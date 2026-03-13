Troca troca: governo do Acre promove série de mudanças e nomeações na estrutura estadual; veja

O governador do Acre, Gladson de Lima Camelí, promoveu uma série de mudanças administrativas no governo estadual por meio de decretos publicados no Diário Oficial desta sexta-feira (13). As medidas incluem nomeações, exonerações, alterações de lotação e designações temporárias em diferentes órgãos da administração pública.

Entre as decisões, está a designação do servidor Thales Augusto Moreno de Farias para responder interinamente pela Secretaria de Estado Extraordinária dos Povos Indígenas (Sepi) entre os dias 16 e 18 de março, período em que a titular da pasta estará ausente.

O governo também realizou diversas nomeações para cargos comissionados. No Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Jussara Herculano da Silva foi nomeada para o cargo de referência CAS-2, enquanto Weles Charles Gadelha Ferreira assumirá função de referência CAS-4. Já na Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), Caroline Santos Leite foi nomeada para cargo comissionado de referência CAS-4.

Na área da saúde, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) recebeu novas nomeações. Entre os designados estão Maurício Oliveira da Silva, Maria Eduarda Prado Martin, Emily Oliveira da Silva, Joselia Pinheiro de Lima Vasconcelos, Rayssa Lima da Costa, Richarle Rodrigues e Deywyd Charles da Silva Santiago de Melo, todos para diferentes níveis de cargos comissionados.

Também houve mudanças na área da educação. Na Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), foram nomeados Francisco Liberman de Souza Rocha e Maria Rosilene da Silva Azevedo para cargos de assessoramento.

Outras alterações envolveram exonerações seguidas de novas nomeações. Jeovani de Oliveira deixou o cargo de referência CAS-3 que ocupava desde 2023 e foi nomeado para uma nova função, de nível CAS-6, na Secretaria de Estado da Casa Civil. Situação semelhante ocorreu com Maria Eduarda Prado Martin e José Santos de Souza Neto, que foram exonerados de funções anteriores e posteriormente nomeados para cargos na Secretaria de Saúde.

Além disso, três servidores tiveram a lotação alterada do Gabinete da Vice-Governadora para a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasdh). São eles Jarisson da Rocha Oliveira, Marcos Martins e Valter Junior Hermógenes de Souza. As mudanças passam a valer a partir de 1º de abril.

Entre as exonerações publicadas estão as de Ana Rayelle Gomes de Lima, Maria Eduarda Prado Martin, José Santos de Souza Neto e Jeovani de Oliveira, além da saída de Jussara Herculano da Silva de um cargo anterior antes de assumir nova função no Imac.

Outro decreto publicado anteriormente neste ano também oficializou a nomeação de Emerson da Silva Lima para cargo comissionado no Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), com efeitos retroativos a 3 de janeiro de 2026.

Confira:

Diário