Trump recomenda que Irã não jogue a Copa: “Não seria apropriado”

O cenário geopolítico voltou a colidir com o esporte nesta quinta-feira (12/3). O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu publicamente que a seleção do Irã desista de disputar a Copa do Mundo de 2026. Em uma publicação direta em sua rede social, a Truth Social, o mandatário norte-americano expressou que a presença dos iranianos no torneio não seria “apropriada”, citando preocupações com a “vida e segurança” dos próprios jogadores e da delegação.

Apesar da recomendação cautelosa, Trump manteve a porta aberta, reiterando que, caso o Irã decida manter sua participação, a seleção será recebida em solo norte-americano. “Eles são bem-vindos, mas eu realmente não acredito que seja apropriado que eles estejam lá”, pontuou o presidente.

O Lado Iraniano e a Resposta da FIFA

A declaração de Donald Trump surge após o ministro do Esporte do Irã, Ahmad Doyanmali, anunciar que o país não jogaria a Copa devido ao agravamento dos conflitos no Oriente Médio e ao que chamou de “governo corrupto” dos EUA.

Posição do Irã: O governo iraniano alega que o assassinato de seus líderes e a situação de guerra tornam a participação inviável e desrespeitosa com os cidadãos mortos no conflito.

Garantia da FIFA: Gianni Infantino, presidente da entidade máxima do futebol, assegurou que o Irã possui todas as autorizações necessárias para ingressar nos EUA e que a vaga da equipe está confirmada no cronograma.

Silêncio Institucional: Procurada, a FIFA optou por não emitir novos comentários oficiais sobre as declarações políticas de ambos os lados, tentando manter o foco na organização do evento.

Panorama da Crise Diplomática

Confira os pontos centrais da polêmica que envolve as sedes da Copa do Mundo 2026:

Envolvido Posição Oficial Argumento Principal Donald Trump Recomendação de não participação Preocupação com a segurança e “apropriação” Governo do Irã Anúncio de desistência Conflitos armados e retaliação política Gianni Infantino Confirmação da seleção Diplomatização através do esporte e vistos garantidos FIFA Neutra / Sem pronunciamento Foco técnico e operacional no torneio

A incerteza sobre a participação do Irã gera um vácuo no Grupo G, onde a seleção enfrentaria Bélgica, Egito e Nova Zelândia. Enquanto Donald Trump sinaliza que a segurança é o fator primordial, analistas internacionais veem na fala do presidente uma tentativa de evitar que o torneio seja usado como palco de protestos políticos intensos. A decisão final do Irã e os desdobramentos diplomáticos da FIFA devem ocorrer nas próximas semanas, antes do início oficial da competição em junho.

