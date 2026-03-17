Vagner adia decisão e decide escutar lideranças do interior antes de oficializar vice de Mailza

Ainda não será desta vez que o MDB vai oficializar o nome a ocupar a vaga de vice na chapa da vice-governadora Mailza Assis. Os cabeças brancas do partido se reuniram nesta terça-feira (17) para uma reunião preparatória que vai tratar do assunto, de acordo com o presidente da sigla, Vagner Sales.

Mesmo que a indicação da ex-deputada federal Jéssica Sales para o cargo seja tratada como unânime, Vagner disse que o partido vai reunir os diretórios municipais para discutir a situação.

“Então, diante desta narrativa dela de que a vice era do PMDB [sic], nós estamos realizando hoje aqui no diretório do partido uma reunião da executiva para que possamos ver aqui as regras para a escolha desse vice. Então, nós vamos propor hoje que essa regra seja aprovada. E o que estamos propondo? É que traga para Rio Branco o mais rápido possível todos os presidentes e vice-presidentes dos diretórios municipais do MDB para que aqui, no diretório, possamos reunir e tirar daqui um vice para apresentar na chapa da governadora Mailza”, afirmou o presidente.

“Essa nossa reunião é uma reunião preparatória para isso, mas em breve o povo do estado do Acre vai saber quem é o candidato a vice que nós vamos aprovar, apoiar e apresentar para a vice-governadora Mailza”, pontuou.

Sobre a indicação do nome da filha, Vagner entende que Jéssica tem uma história que a credencia ao cargo, mas o ex-prefeito acredita que a decisão do partido deve ser tomada de forma democrática.

“O nome da Jéssica, por ser a Jéssica — não filha do Vagner Sales e nem da Antônia, mas pelo que ela construiu neste estado como mandato de deputada federal —, é levantado e aprovado aqui dentro do MDB para qualquer cargo que ela queira disputar. Se for para governador, o partido apoia; se for para o Senado, o partido apoia; para vice, tenho certeza de que o partido vai apoiar. Mas essa discussão deve ser feita através dos membros do partido”, concluiu.