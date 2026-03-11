Vai construir ou reformar? Cuidado e saiba como evitar acidentes elétricos 

De pequenos reparos a canteiros de grandes obras, todo trabalho próximo a rede elétrica oferece riscos, seja na instalação de câmeras, pinturas, manuseio de telhas de zinco, na construção de modo geral é fundamental planejar e respeitar a distância da rede elétrica.

O descumprimento de medidas de segurança pode resultar interrupção do fornecimento de energia e em choques elétricos, que podem ser até fatais.

Por isso, a Energisa Acre vem reforçando a necessidade de adotar práticas seguras com o objetivo de evitar acidentes com a eletricidade, garantindo a proteção de trabalhadores e da população.

Pedreiros, pintores, carpinteiros, serralheiros, serventes, eletricistas, instaladores de placas e antenas, técnicos de eletrônica e telefonia estão entre os trabalhadores que devem redobrar a segurança durante a execução dos serviços, já que manuseiam andaimes, varas, escadas metálicas e até mesmo o basculamento de caçambas e estão entre as principais estruturas que causam acidentes durante obras.

Segundo o coordenador da Energisa Acre, Jhony Poças, manter distância da rede elétrica e utilizar equipamentos de proteção individual, são cuidados essenciais durante trabalhos próximos a rede.

“O perigo não está apenas no contato direto com os fios. Dependendo da proximidade, pode ocorrer descarga elétrica por indução, o que pode causar queimaduras, fraturas e outras lesões graves, sendo até fatais”, explica.

Durante as visitas e fiscalizações, se for identificado algum perigo, as equipes da concessionária podem recomendar a interrupção temporária da obra até que as condições de segurança sejam garantidas. A empresa também lembra que construções não devem ser realizadas diretamente abaixo da rede elétrica. Caso os fios passem sobre o terreno, é necessário entrar em contato com a distribuidora para análise técnica.

Construções de segundo e terceiro pavimentos exigem atenção redobrada, pois ficam mais próximas da rede.

“A orientação é não tocar na rede elétrica nem tentar afastá-la do local da obra. Apenas as equipes da Energisa estão autorizadas e capacitadas para esse tipo de intervenção”, reforça o coordenador.

Vale lembrar que além das consequências físicas, ocorrências envolvendo a rede elétrica podem ocasionar a interrupção no fornecimento de energia para milhares de pessoas, inclusive para serviços essenciais, como hospitais.

Orientações de Segurança

Não montar andaimes, nem posicionar escadas, tampouco deixar calhas e vergalhões perto da rede elétrica;

Não arremessar cabos sobre a rede elétrica. Mesmo eles estando encapados, a capacidade de isolamento do material pode não ser suficiente para evitar a passagem da eletricidade;

Verificar a altura de caminhões e equipamentos antes de realizar manobras próximas à rede;

Utilizar sempre equipamentos de proteção individual;

Não improvisar extensores para ferramentas como rolo de pintura;

Redobrar o cuidado ao subir nas árvores ou utilizar varas e barras metálicas para cortar galhos. Caso a árvore esteja próxima à rede, entre em contato com a Energisa e solicite o desligamento da rede para que o serviço seja realizado com segurança.

Em caso de ocorrências com a rede elétrica, registre pelos canais de atendimento:

WhatsApp Gisa: (68) 99233-0341

Aplicativo: Energisa On

Agência Digital: https://servicos.energisa.com.br/

Telefone: 0800 647 7196