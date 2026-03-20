20/03/2026
ContilPop
Norte em Brasa chega a Rio Branco com PH BBQ à frente do projeto
Saiba o motivo da prisão de ex-marido de Ana Maria Braga nos EUA
Ator e ícone das artes marciais, Chuck Norris morre aos 86
Lateral do Grêmio sofre fratura exposta e deve ficar cinco meses fora dos campos
Luto no cinema: Chuck Norris, astro de ação e ícone das artes marciais, morre aos 86 anos
Fetiche picante: Jonas Sulzbach revela intimidade que guardava antes do BBB
Enquete BBB 26 aponta Milena como favorita e Alberto Cowboy como novo líder
Hulk Paraíba relata susto com a filha Zaya após reação alérgica grave a biscoito
Anitta emite nota oficial sobre reunião com o banqueiro Daniel Vorcaro
Mensagens da PF revelam reunião de Daniel Vorcaro com Anitta e empresários de apostas

“Vai ficar para a história”: Bittar celebra homenagem ao pai em novo elevado

Bittar disse, ainda, que a homenagem ao pai é também a todos os desbravadores que vieram ao Acre

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Bittar comemora entrega de elevado que homenageia seu paiBittar comemora entrega de elevado que homenageia seu pai
Bittar comemora entrega de elevado que homenageia seu pai | Foto: ContilNet/Orna

O Elevado Mamedio Bittar, inaugurado pela Prefeitura de Rio Branco nesta sexta-feira (20), homenageia o pai do senador Marcio Bittar.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Em entrevista coletiva, o senador destaca que a homenagem vai ficar para a história. “Claro que a homenagem ao meu pai é uma homenagem a todos os brasileiros que para cá vieram, desde Neutel Maia a todas as nossas gerações, do primeiro ciclo da borracha, do segundo ciclo da borracha, e do terceiro ciclo no qual o meu pai é fruto”, disse.

Bittar disse, ainda, que a homenagem ao pai é também a todos os desbravadores que vieram ao Acre. “Vieram pra cá com muita luta, com muita resiliência, que fizeram que esse pedaço de chão, hoje, fosse a nossa terra. Então, é uma emoção muito grande. Além de melhorar o trânsito da cidade”, afirmou.

A obra teve um custo final de aproximadamente R$ 27,4 milhões e foi financiada por emendas parlamentares do senador Márcio Bittar e contrapartida da prefeitura.

A estrutura do elevado Mamédio Bittar possui 278 metros de extensão, com pavimentação asfáltica e iluminação moderna de LED, com o objetivo de desafogar o tráfego na região no sentido centro-bairro.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.