“Vai ficar para a história”: Bittar celebra homenagem ao pai em novo elevado

O Elevado Mamedio Bittar, inaugurado pela Prefeitura de Rio Branco nesta sexta-feira (20), homenageia o pai do senador Marcio Bittar.

Em entrevista coletiva, o senador destaca que a homenagem vai ficar para a história. “Claro que a homenagem ao meu pai é uma homenagem a todos os brasileiros que para cá vieram, desde Neutel Maia a todas as nossas gerações, do primeiro ciclo da borracha, do segundo ciclo da borracha, e do terceiro ciclo no qual o meu pai é fruto”, disse.

Bittar disse, ainda, que a homenagem ao pai é também a todos os desbravadores que vieram ao Acre. “Vieram pra cá com muita luta, com muita resiliência, que fizeram que esse pedaço de chão, hoje, fosse a nossa terra. Então, é uma emoção muito grande. Além de melhorar o trânsito da cidade”, afirmou.

A obra teve um custo final de aproximadamente R$ 27,4 milhões e foi financiada por emendas parlamentares do senador Márcio Bittar e contrapartida da prefeitura.

A estrutura do elevado Mamédio Bittar possui 278 metros de extensão, com pavimentação asfáltica e iluminação moderna de LED, com o objetivo de desafogar o tráfego na região no sentido centro-bairro.