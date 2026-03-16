Vai um cafezinho aí? ONU oficializa 1º de outubro como Dia Internacional do Café

Uma das bebidas mais consumidas no Brasil e no mundo acaba de ganhar ainda mais destaque no calendário internacional. A Organização das Nações Unidas (ONU) oficializou 1º de outubro como o Dia Internacional do Café, data dedicada a reconhecer a importância cultural, econômica e social da bebida que faz parte da rotina de milhões de pessoas.

A iniciativa busca valorizar toda a cadeia produtiva do café, desde os produtores até os consumidores, além de destacar o impacto do setor na geração de emprego e renda em diversos países. O Brasil, maior produtor e exportador mundial, tem papel central nesse cenário.

Presente nas casas, cafeterias e ambientes de trabalho, o café se consolidou como um verdadeiro símbolo da cultura brasileira. A tradicional pergunta “vai um cafezinho?” virou expressão de hospitalidade e convivência, reforçando o lugar da bebida no dia a dia da população.

Benefícios do café para a saúde

Além do sabor marcante e do aroma característico, o café também é associado a diversos benefícios quando consumido de forma moderada.

Entre os principais efeitos positivos apontados por estudos científicos estão:

Aumento da energia e da concentração, devido à presença de cafeína

Melhora no desempenho mental, auxiliando no foco e na atenção

Ação antioxidante, que ajuda a combater radicais livres no organismo

Estímulo ao metabolismo, podendo contribuir para o gasto energético

Possível redução do risco de algumas doenças, como Parkinson e diabetes tipo 2, segundo pesquisas científicas

Especialistas lembram que o consumo deve ser equilibrado. Em geral, a ingestão de até três a quatro xícaras por dia é considerada segura para a maioria das pessoas adultas.

Bebida que move economia e cultura

O café também movimenta uma cadeia produtiva gigantesca. No Brasil, milhares de produtores dependem da cafeicultura, setor que representa parcela significativa do agronegócio nacional.

Ao instituir oficialmente o Dia Internacional do Café, a ONU reforça a relevância da bebida para a economia global e para a cultura de diferentes países, especialmente no Brasil, onde o café é mais que uma bebida: é tradição, encontro e parte da identidade nacional.