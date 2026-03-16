18/03/2026
ContilPop
Mãe de Ney Matogrosso morre no Rio, aos 103 anos; cantor presta homenagem
Bianca Andrade faz transplante de sobrancelha e detalhe surpreende seguidores
Stênio Garcia processa as filhas em causa milionária e aponta abandono
Mestrando em biotecnologia animal viraliza ao tomar banho com 4 cobras
Juju do Pix se interna em São Paulo para colocar próteses de silicone nos seios
Michael B. Jordan revela desilusão e decide ficar sozinho após fim de namoro
Anne Hathaway revela truque de cabelo para levantar o olhar
Tati Quebra Barraco recebe apoio de famílias de Catra e Marcinho em briga judicial
Jonas e Ana Paula Renault no BBB 26; brother admite carinho pela rival
Entenda o pronunciamento do Oscar após barraco com atriz de sucesso

Vai um cafezinho aí? ONU oficializa 1º de outubro como Dia Internacional do Café

Data celebra bebida e destaca importância econômica mundial

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ONU oficializa 1º de outubro como Dia Internacional do Café
ONU oficializa 1º de outubro como Dia Internacional do Café/Foto: Reprodução

Uma das bebidas mais consumidas no Brasil e no mundo acaba de ganhar ainda mais destaque no calendário internacional. A Organização das Nações Unidas (ONU) oficializou 1º de outubro como o Dia Internacional do Café, data dedicada a reconhecer a importância cultural, econômica e social da bebida que faz parte da rotina de milhões de pessoas.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

A iniciativa busca valorizar toda a cadeia produtiva do café, desde os produtores até os consumidores, além de destacar o impacto do setor na geração de emprego e renda em diversos países. O Brasil, maior produtor e exportador mundial, tem papel central nesse cenário.

Presente nas casas, cafeterias e ambientes de trabalho, o café se consolidou como um verdadeiro símbolo da cultura brasileira. A tradicional pergunta “vai um cafezinho?” virou expressão de hospitalidade e convivência, reforçando o lugar da bebida no dia a dia da população.

Benefícios do café para a saúde

Além do sabor marcante e do aroma característico, o café também é associado a diversos benefícios quando consumido de forma moderada.

Entre os principais efeitos positivos apontados por estudos científicos estão:

  • Aumento da energia e da concentração, devido à presença de cafeína

  • Melhora no desempenho mental, auxiliando no foco e na atenção

  • Ação antioxidante, que ajuda a combater radicais livres no organismo

  • Estímulo ao metabolismo, podendo contribuir para o gasto energético

  • Possível redução do risco de algumas doenças, como Parkinson e diabetes tipo 2, segundo pesquisas científicas

Especialistas lembram que o consumo deve ser equilibrado. Em geral, a ingestão de até três a quatro xícaras por dia é considerada segura para a maioria das pessoas adultas.

LEIA TAMBÉM: Feira “Elas Fazem Acontecer” reúne artesãs e produtos feitos à mão no Lago do Amor

Bebida que move economia e cultura

O café também movimenta uma cadeia produtiva gigantesca. No Brasil, milhares de produtores dependem da cafeicultura, setor que representa parcela significativa do agronegócio nacional.

Ao instituir oficialmente o Dia Internacional do Café, a ONU reforça a relevância da bebida para a economia global e para a cultura de diferentes países, especialmente no Brasil, onde o café é mais que uma bebida: é tradição, encontro e parte da identidade nacional.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.