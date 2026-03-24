24/03/2026
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“Valorizem essa farda”, diz Gladson em apresentação de novos oficiais da PM

Durante evento na Cidade do Povo. governador cobra compromisso dos futuros policiais

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O governador também relembrou momentos críticos enfrentados ao longo do mandato
O governador também relembrou momentos críticos enfrentados ao longo do mandato | Foto: ContilNet

Ao participar da entrega da base comunitária e da apresentação de novos oficiais da Polícia Militar do Estado do Acre, nesta terça-feira (24), em Rio Branco, o governador Gladson Camelí adotou um tom direto ao se dirigir aos novos integrantes da corporação.

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“Valorizem essa farda. Ela é o orgulho para cada acreano”, disse.

Em um discurso marcado por lembranças da gestão, Camelí associou a convocação dos 28 oficiais ao esforço de equilíbrio das contas públicas. “Se não dependesse de uma união de esforços e da saúde financeira do estado equilibrada, vocês não estariam aqui hoje”, afirmou, ao pedir empenho e dedicação dos futuros policiais.

O governador também relembrou momentos críticos enfrentados ao longo do mandato, especialmente durante a pandemia de Covid-19. “Quando chegamos em 2020, fomos surpreendidos pela maior pandemia da história. Foi uma verdadeira guerra. Tivemos que correr atrás de vacina, de estrutura, e graças à união de todos conseguimos diminuir os prejuízos”, disse.

Camelí citou ainda episódios de bastidores para ilustrar o período. “Teve um momento de desespero, com risco de parar UTIs. Foi uma ação de guerra mesmo, mas nossos servidores deram conta”, declarou, ao destacar o trabalho das equipes de governo.

Ao fazer um balanço dos mais de sete anos de gestão, o governador afirmou que decisões foram tomadas com base em planejamento e responsabilidade fiscal. “Se eu não convoquei todos que queria, foi porque as condições não permitiram. Não posso dar com uma mão e tirar com a outra, deixando de pagar o servidor”, pontuou.

O evento também marcou a entrega de 13 viaturas, a inauguração da base comunitária e a revitalização da principal avenida da Cidade do Povo, somando cerca de R$ 15 milhões em investimentos. Apesar disso, o foco do discurso foi voltado ao papel dos novos policiais.

“Quando vocês deitarem a cabeça no travesseiro, que tenham a consciência das benfeitorias que ajudaram a construir. É isso que faz a diferença no serviço público”, concluiu.

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