Veja quem são os nomes que podem herdar vagas após cassação da chapa do PL em Sena

Após a cassação da chapa do PL por suposta fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2024 em Sena Madureira, a expectativa agora gira em torno de quem poderá assumir as vagas deixadas pelos parlamentares Tom Cabeleireiro, Real e Ivoneide Bernardino, que tiveram os mandatos cassados pela Justiça Eleitoral.

A decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) prevê o afastamento dos vereadores, que pode ser formalizado durante a sessão desta terça-feira (03), na Câmara Municipal. Com isso, abre-se caminho para a convocação de novos parlamentares, conforme a nova configuração que será definida após a retotalização dos votos.

De acordo com os dados das eleições de 2024, os nomes que aparecem como possíveis substitutos são Pelé do Jacamim, primeiro suplente do PP, que obteve 691 votos; Sidiney Araújo, primeiro suplente do PSD, que alcançou 710 votos; e Fábio Manduca, primeiro suplente do Republicanos, que somou 414 votos no pleito.

Apesar do possível afastamento dos vereadores do PL ainda nesta terça-feira, não há uma data definida para a posse dos novos parlamentares. Isso porque, conforme determina a legislação eleitoral, a posse só pode ocorrer após a retotalização oficial dos votos, procedimento que recalcula o quociente eleitoral e partidário desconsiderando os votos da chapa cassada.

Somente depois da conclusão dessa etapa pela Justiça Eleitoral é que será possível confirmar oficialmente quem assumirá as cadeiras no Legislativo municipal. Até lá, o processo segue os trâmites legais previstos na lei eleitoral.