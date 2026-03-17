Eduardo Velloso responde Bittar após crítica do senador: “Então ele não é amigo do Gladson?”

O deputado e pré-candidato ao Senado, Eduardo Velloso (Solidariedade), foi o entrevistado do “Em Cena”, o podcast do ContilNet, nesta terça-feira (17). Na ocasião, ele falou sobre o clima de tensão criado entre ele e o senador Márcio Bittar (União Brasil).

Márcio havia dito em entrevista que “foi amigo sozinho” de Velloso e esperava que o deputado o apoiasse em sua candidatura à reeleição.

“Então ele não é amigo do Gladson, porque ele deixou o Gladson na última eleição lá, cinco minutos antes. Então assim, hoje ele é amigo do Gladson? Eu não tenho nem o que te falar. Porque se a gente for ver, ele deixou o Bocalom; foi ele quem incentivou o Bocalom ao governo. Então assim, isso aí não é ser amigo ou não ser amigo; isso são projetos políticos que, neste momento, pode acontecer de não caminharmos juntos. Ainda nem acabou, ainda nem começou. Entendeu?”, questionou.

Velloso disse que segue tendo prestígio por Bittar.

“Eu não vejo dessa forma. Eu considero-o uma pessoa da qual tenho grande prestígio. Ele me deixou ir na vaga de senador; sou grato a ele, fizemos de tudo para ganhar a eleição juntos. Eu não vejo ele dessa forma. Eu não tenho o… como é que eu falo para você? Essa maldade de achar que ele… que eu não fui amigo ou que ele deixou de ser meu amigo”, destacou.

Por fim, Velloso questionou se teria motivo para ficar chateado com Bittar em outras situações:

“Então poderia achar que ele deveria ter me apresentado como vice; aí não quis apresentar, saiu candidato a senador. Então ele não é meu amigo? Aí eu deixei de ser amigo dele? Porque a gente tinha uma conversa nesse sentido. Então era para eu ter ficado com raiva dele lá atrás?”.