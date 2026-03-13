13/03/2026
ContilPop
Ex-repórter Ney Inácio expõe humilhações nos bastidores do Programa do Ratinho
Influenciadora Taise Dias De Kler mostra rosto com forte crise alérgica
Babu Santana perde prêmio de apartamento após eliminação do BBB 26
Fabiana Justus e Bruno Levi anunciam renovação de votos de 15 anos de casados
Luciana Gimenez expõe mensagem obscena recebida no Instagram
SBT confirma permanência de Ratinho na emissora após polêmica
DJ Rennan da Penha é criticado após postagem sobre a Erika Hilton
Marciele afasta mão de Jordana Morais após Prova do Líder no BBB 26
Veja a homenagem aos heróis da tragédia com Césio-137 em nova série
Thiago Gonçalves, namorado de Jojo Todynho, recebe alta após sofrer infarto

Vem aliança aí? Bocalom e Alan Rick superam desavenças e aparecem abraçados em evento

Nos bastidores da política, correm boatos sobre uma possível aliança entre o prefeito e o senador nas eleições de 2026

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Vem aliança aí? Bocalom e Alan Rick superam desavenças e aparecem abraçados em evento
Bocalom e Alan Rick aparecem abraçados em evento/Foto: Reprodução

O prefeito Tião Bocalom e o senador Alan Rick, ambos pré-candidatos ao governo, deixaram as desavenças políticas de lado e posaram até abraçados durante a reinauguração de uma quadra sintética no bairro Manoel Julião, na tarde desta quinta-feira (13).

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

A obra contou com emenda do senador, que não deixou de prestigiar o evento.

CONFIRA: Bocalom diz estar aberto a conversar com Alan Rick e revela que sua equipe já foi procurada

Bocalom e Alan com aliados

Bocalom e Alan com aliados/Foto: Reprodução

Em um dos registros publicados por Bocalom, Alan aparece abraçado com o prefeito e com algumas lideranças políticas ligadas ao senador, como o articulador político Jairo Cassiano, o deputado federal Roberto Duarte e o pastor Gemil Júnior.

Aliança?

Nos bastidores da política, correm boatos sobre uma possível aliança entre o prefeito e o senador nas eleições de 2026.

Alan disse ao ContilNet, ainda nesta semana, que Bocalom seria bem-vindo ao seu grupo, enquanto o prefeito não descarta a possibilidade de conversar com o senador sobre uma possível aliança.

CONFIRA: Alan diz que está construindo aliança com PSDB e afirma que Bocalom seria bem-vindo ao seu grupo

A possível aliança parece já ganhar contornos em Brasília. Fontes afirmam que Alan luta para assumir o comando do PSDB e trazê-lo para sua base, entregando-o ao deputado Roberto Duarte. Como consequência dessa articulação, Bocalom iria para o Republicanos, partido de Alan.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.