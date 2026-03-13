Vem aliança aí? Bocalom e Alan Rick superam desavenças e aparecem abraçados em evento

O prefeito Tião Bocalom e o senador Alan Rick, ambos pré-candidatos ao governo, deixaram as desavenças políticas de lado e posaram até abraçados durante a reinauguração de uma quadra sintética no bairro Manoel Julião, na tarde desta quinta-feira (13).

A obra contou com emenda do senador, que não deixou de prestigiar o evento.

CONFIRA: Bocalom diz estar aberto a conversar com Alan Rick e revela que sua equipe já foi procurada

Em um dos registros publicados por Bocalom, Alan aparece abraçado com o prefeito e com algumas lideranças políticas ligadas ao senador, como o articulador político Jairo Cassiano, o deputado federal Roberto Duarte e o pastor Gemil Júnior.

Aliança?

Nos bastidores da política, correm boatos sobre uma possível aliança entre o prefeito e o senador nas eleições de 2026.

Alan disse ao ContilNet, ainda nesta semana, que Bocalom seria bem-vindo ao seu grupo, enquanto o prefeito não descarta a possibilidade de conversar com o senador sobre uma possível aliança.

CONFIRA: Alan diz que está construindo aliança com PSDB e afirma que Bocalom seria bem-vindo ao seu grupo

A possível aliança parece já ganhar contornos em Brasília. Fontes afirmam que Alan luta para assumir o comando do PSDB e trazê-lo para sua base, entregando-o ao deputado Roberto Duarte. Como consequência dessa articulação, Bocalom iria para o Republicanos, partido de Alan.