Vestibular de Direito da Ufac ocorre neste domingo em Feijó, com vagas para três municípios

Moradores dos municípios de Feijó, Tarauacá e Jordão participam neste domingo (15) do vestibular para ingresso no curso de graduação em Direito da Universidade Federal do Acre (Ufac). A seleção será realizada em Feijó, com aplicação das provas no período das 8h às 12h.

Ao todo, estão sendo ofertadas 40 vagas exclusivas destinadas a candidatos residentes nas três cidades. As oportunidades serão distribuídas de forma proporcional entre os municípios, garantindo o acesso regionalizado ao ensino superior.

O curso terá sede em Feijó e será ofertado em formato modular, permitindo que estudantes das localidades atendidas possam cursar a graduação sem a necessidade de deslocamento permanente para a capital.

A implantação da graduação foi viabilizada por meio de emenda parlamentar destinada pela deputada federal Socorro Neri, com o objetivo de ampliar a oferta de ensino superior público no interior do estado e fortalecer a formação acadêmica na região do Vale do Juruá.