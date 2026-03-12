12/03/2026
Vídeo mostra ação de criminosos que furtaram loja no centro de Cruzeiro do Sul

Apesar da grande quantidade de itens levados, apenas uma pequena parte do material foi recuperada

Durante as buscas, os policiais localizaram dois homens, que foram presos | Foto: Reprodução

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação de criminosos que invadiram uma loja de confecções no centro de Cruzeiro do Sul durante a madrugada desta quinta-feira (12). O furto faz parte de uma sequência de crimes semelhantes registrados recentemente na cidade.

Nas imagens, é possível ver o momento em que os suspeitos entram no estabelecimento e fazem uma verdadeira bagunça no interior da loja. Roupas são retiradas das prateleiras e colocadas em sacos. Ao todo, os criminosos teriam levado cerca de cinco sacos com produtos, cujo valor total ainda não foi contabilizado pelo proprietário.

Apesar da grande quantidade de itens levados, apenas uma pequena parte do material foi recuperada pela Polícia Civil do Acre.

A recuperação ocorreu ainda na manhã desta quinta-feira, durante uma ação realizada por investigadores do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (NEPATRI). Após tomarem conhecimento do crime, as equipes iniciaram diligências e levantamentos que permitiram identificar os suspeitos envolvidos.

Durante as buscas, os policiais localizaram dois homens, que foram presos. Em uma das abordagens, os investigadores também visualizaram um dos suspeitos carregando um saco com parte das roupas furtadas. Ao perceber a presença da polícia, ele tentou fugir e abandonou o material.

Todo o material recuperado foi recolhido pela equipe policial e deverá ser devolvido ao proprietário da loja.

A Polícia Civil do Acre informou ainda que as investigações continuam e que outros envolvidos no crime já foram identificados. Segundo a polícia, os suspeitos também podem estar ligados a outros furtos e roubos registrados recentemente em estabelecimentos comerciais de Cruzeiro do Sul.

As imagens das câmeras de segurança agora passam a integrar o conjunto de provas que devem auxiliar no andamento das investigações.

