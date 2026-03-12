Vídeo mostra homem sendo agredido após acusação de abuso contra animal no interior do Acre

Um vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta quinta-feira (12) mostra um homem sendo agredido por um grupo de pessoas após ser acusado de supostamente abusar de uma ovelha. O caso teria ocorrido na zona rural do município de Epitaciolândia, no interior do Acre, na noite da última terça-feira (10). Não há confirmação oficial sobre o local do ocorrido.

Nas imagens, gravadas por uma testemunha, o homem aparece dentro de um pequeno imóvel enquanto é cercado por várias pessoas que o acusam de ter cometido o suposto abuso contra o animal. Durante a gravação, ele pede que os presentes parem de filmá-lo enquanto diversos celulares e lanternas são direcionados em sua direção.

Ainda no vídeo, o suspeito é obrigado pelo grupo a retirar a ovelha do interior da residência e levá-la até uma área de pasto. O animal aparece assustado e com dificuldade para se locomover. Logo após, o homem passa a ser agredido com golpes de bambu, além de socos e chutes desferidos por parte das pessoas que estavam no local.

Pela legislação brasileira, a prática de atos sexuais com animais pode ser enquadrada como crime de maus-tratos, conforme previsto na Lei de Crimes Ambientais, que estabelece pena de detenção e multa para quem cometer esse tipo de infração.