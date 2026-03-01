Mulheres iranianas divulgaram vídeos nas redes sociais após a mídia estatal do Irã confirmar a morte do aiatolá Ali Khamenei.

Nas gravações, jovens aparecem dançando ao som de músicas típicas da região e utilizando legendas com tom irônico. Em uma das publicações, a frase “Vejam como estamos tristes” foi usada em referência a reportagens internacionais que apontavam clima de luto generalizado no país.

Os registros passaram a circular também entre iranianos que vivem fora do território nacional, ampliando a repercussão das imagens.

LEIA TAMBÉM:

O governo iraniano decretou luto oficial por cerca de 40 dias após a confirmação da morte do líder supremo. Segundo o anúncio, Khamenei foi atingido durante bombardeios conduzidos por Estados Unidos e Israel.

As autoridades não detalharam novas informações sobre o episódio, enquanto as manifestações nas redes seguem gerando debate dentro e fora do país.