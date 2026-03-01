01/03/2026
Vídeos mostram mulheres dançando após confirmação da morte de líder supremo iraniano

Publicações nas redes sociais contrastam com decreto oficial de luto anunciado pelo governo

Mulheres iranianas divulgaram vídeos nas redes sociais após a mídia estatal do Irã confirmar a morte do aiatolá Ali Khamenei.
Mulheres iranianas divulgaram vídeos nas redes sociais após a mídia estatal do Irã confirmar a morte do aiatolá Ali Khamenei/ Foto: Reprodução

Mulheres iranianas divulgaram vídeos nas redes sociais após a mídia estatal do Irã confirmar a morte do aiatolá Ali Khamenei.

Nas gravações, jovens aparecem dançando ao som de músicas típicas da região e utilizando legendas com tom irônico. Em uma das publicações, a frase “Vejam como estamos tristes” foi usada em referência a reportagens internacionais que apontavam clima de luto generalizado no país.

Mulheres iranianas divulgaram vídeos nas redes sociais após a mídia estatal do Irã confirmar a morte do aiatolá Ali Khamenei.

Mulheres iranianas publicaram vídeos dançando após confirmação da morte de Ali Khamenei, enquanto governo decretou luto oficial de 40 dias/ Foto: Reprodução

Os registros passaram a circular também entre iranianos que vivem fora do território nacional, ampliando a repercussão das imagens.

O governo iraniano decretou luto oficial por cerca de 40 dias após a confirmação da morte do líder supremo. Segundo o anúncio, Khamenei foi atingido durante bombardeios conduzidos por Estados Unidos e Israel.

Mulheres iranianas publicaram vídeos dançando após confirmação da morte de Ali Khamenei, enquanto governo decretou luto oficial de 40 dias.

Mulheres iranianas publicaram vídeos dançando após confirmação da morte de Ali Khamenei/ Foto: Reprodução

As autoridades não detalharam novas informações sobre o episódio, enquanto as manifestações nas redes seguem gerando debate dentro e fora do país.

