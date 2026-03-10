Vítima de atropelamento em Rio Branco foi levado ao PS com traumatismo craniano e fratura no fêmur

Um homem identificado como Francisco Ramalho, de 37 anos, ficou ferido após ser atropelado na manhã desta terça-feira (10), enquanto tentava atravessar a Rua Valdomiro Lopes, na ponte do bairro da Paz, em Rio Branco.
Segundo informações apuradas no local, o motorista de um veículo Volkswagen Up, de cor vermelha, trafegava no sentido bairro-centro quando, ao passar pela ponte, o pedestre tentou atravessar a via e acabou sendo atingido pelo automóvel.
Com a força da colisão, Francisco foi arremessado contra o para-brisa do carro, que ficou bastante danificado, e em seguida caiu no asfalto, batendo a cabeça.
Populares que presenciaram o acidente prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Devido à gravidade da ocorrência, uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local. Após receber os primeiros atendimentos, a vítima foi estabilizada e encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco.
De acordo com o médico do Samu, Fernando Guerra, o homem sofreu traumatismo craniano encefálico (TCE) moderado, fratura no fêmur da perna esquerda, suspeita de pneumotórax, além de ferimento no rosto e luxação no ombro. Apesar das lesões, ele foi levado ao hospital com estado de saúde considerado estável.
Testemunhas relataram que Francisco trabalha como pintor e possivelmente estaria sob efeito de bebida alcoólica. Ainda segundo os relatos, ele caminhava em zigue-zague na pista momentos antes de tentar atravessar a rua.
O motorista permaneceu no local do acidente, realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool, e prestou esclarecimentos às autoridades de trânsito antes de ser liberado.