Vítima de atropelamento em Rio Branco foi levado ao PS com traumatismo craniano e fratura no fêmur

Após atropelamento na ponte do bairro da Paz, homem segue internado em estado estável
Após atropelamento na ponte do bairro da Paz, homem segue internado em estado estável

Um homem identificado como Francisco Ramalho, de 37 anos, ficou ferido após ser atropelado na manhã desta terça-feira (10), enquanto tentava atravessar a Rua Valdomiro Lopes, na ponte do bairro da Paz, em Rio Branco.

Segundo informações apuradas no local, o motorista de um veículo Volkswagen Up, de cor vermelha, trafegava no sentido bairro-centro quando, ao passar pela ponte, o pedestre tentou atravessar a via e acabou sendo atingido pelo automóvel.

Com a força da colisão, Francisco foi arremessado contra o para-brisa do carro, que ficou bastante danificado, e em seguida caiu no asfalto, batendo a cabeça.

Populares que presenciaram o acidente prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Devido à gravidade da ocorrência, uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local. Após receber os primeiros atendimentos, a vítima foi estabilizada e encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

De acordo com o médico do Samu, Fernando Guerra, o homem sofreu traumatismo craniano encefálico (TCE) moderado, fratura no fêmur da perna esquerda, suspeita de pneumotórax, além de ferimento no rosto e luxação no ombro. Apesar das lesões, ele foi levado ao hospital com estado de saúde considerado estável.

Testemunhas relataram que Francisco trabalha como pintor e possivelmente estaria sob efeito de bebida alcoólica. Ainda segundo os relatos, ele caminhava em zigue-zague na pista momentos antes de tentar atravessar a rua.

O motorista permaneceu no local do acidente, realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool, e prestou esclarecimentos às autoridades de trânsito antes de ser liberado.

