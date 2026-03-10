10/03/2026
ContilPop
Homem é atropelado ao tentar atravessar via movimentada em Rio Branco

Testemunhas relatam que um carro conseguiu desviar da vítima, mas o veículo que vinha logo atrás não conseguiu evitar

Foto: Reprodução

Um homem foi atropelado na manhã desta terça-feira (10) enquanto tentava atravessar a rua Valdomiro Lopes, em Rio Branco. Segundo relatos de pessoas que presenciaram o acidente, um caminhão conseguiu desviar da vítima, mas o veículo que vinha logo atrás não percebeu a tempo e acabou atingindo o pedestre, que ficou caído no meio da via aguardando socorro.

De acordo com testemunhas, o pedestre atravessava a rua quando um  caminhão conseguiu frear e desviar para evitar o atropelamento. No entanto, o carro que vinha logo atrás não teria visto a movimentação a tempo e acabou atingindo o homem.

LEIA TAMBÉM: Professora morre após perder controle de motocicleta e sofrer queda no interior do Acre

Após o impacto, a vítima caiu no asfalto e permaneceu no chão enquanto pessoas que passavam pelo local tentavam entender o que havia acontecido. O trânsito na região ficou parcialmente parado, chamando a atenção de moradores e motoristas.

Até o momento, a identidade do homem não foi confirmada e também não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítimas. As circunstâncias do atropelamento deverão ser apuradas pelas autoridades de trânsito.

