Vítima relata violência sofrida em estupro coletivo por cinco autores em Copacabana

09/03/2026
Jovem vítima de estupro coletivo em Copacabana relata agressões a mãe pouco depois do crime/ Foto: Reprodução

A jovem vítima de um estupro coletivo ocorrido em 31 de janeiro em um apartamento em Copacabana relatou à mãe, cerca de uma hora após o crime, os momentos de violência que sofreu.

Segundo a investigação da Polícia Civil, quatro jovens e um menor de idade teriam participado das agressões. De acordo com o relato da vítima, ela foi levada a um quarto por um colega de escola e, em seguida, outros quatro rapazes entraram no cômodo, a imobilizando e impedindo que deixasse o local.

A mãe contou à reportagem do programa Fantástico, exibida neste domingo (8), que a filha pediu repetidamente para ir embora e implorou para que os agressores parassem. “Ela pediu pra ir embora, ela não queria ficar mais, pediu pra parar dezenas de vezes. Quando tentou subir na cama, chutaram ela até cair e continuaram chutando, chutando, chutando a minha filha”, relatou.

O depoimento da jovem indica que os cinco suspeitos se revezaram nas agressões sexuais e físicas por cerca de uma hora. A investigação segue em andamento, com o objetivo de identificar todos os envolvidos e responsabilizá-los pelo crime.

