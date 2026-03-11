12/03/2026
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026

Academia de Artes e Ciências Cinematográficas confirmou o nome do brasileiro nesta quarta-feira (11); cerimônia acontece neste domingo e contará com estrelas como Nicole Kidman e Pedro Pascal

Penske Media via Getty Images

O Brasil terá um representante de peso no palco do Dolby Theatre este ano. O ator Wagner Moura foi anunciado oficialmente como um dos apresentadores da 98ª edição do Oscar, que acontece neste domingo (15/3). O anúncio foi feito pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nesta quarta-feira, consolidando a carreira internacional do artista baiano, que tem se destacado em produções globais de alto orçamento.

O nome de Wagner Moura aparece em uma lista seleta de estrelas que subirão ao palco para entregar as estatuetas douradas. Entre os nomes confirmados ao seu lado estão Nicole Kidman, Pedro Pascal e o comediante Jimmy Kimmel. A presença do brasileiro reforça o movimento de diversidade e internacionalização que a premiação vem adotando nos últimos anos.

Detalhes da Cerimônia

Embora a participação de Wagner Moura esteja garantida, a categoria específica que ele irá apresentar ainda é mantida em segredo pela organização, prática comum para gerar expectativa durante a transmissão ao vivo.

  • Apresentador Principal: A condução geral da noite ficará por conta de Conan O’Brien, que assume o posto de mestre de cerimônias.

  • Estrelas Confirmadas: Além do brasileiro, a lista de apresentadores inclui ícones de Hollywood e novos talentos que brilharam nas telas em 2025.

  • Transmissão: No Brasil, a cerimônia poderá ser acompanhada em canais de TV por assinatura e plataformas de streaming a partir das 20h.

Lista de Apresentadores Confirmados

Confira alguns dos nomes que dividirão o palco com o brasileiro nesta edição histórica:

Apresentador Nacionalidade Destaque Recente
Wagner Moura Brasileiro Guerra Civil / Narcos
Nicole Kidman Australiana Expats / Big Little Lies
Pedro Pascal Chileno/Americano The Last of Us / Gladiador 2
Jimmy Kimmel Americano Jimmy Kimmel Live!
Zendaya Americana Duna: Parte 2 / Challengers

A escalação de Wagner Moura é celebrada não apenas como um reconhecimento individual, mas como um marco para o audiovisual brasileiro. Com o sucesso de seus trabalhos recentes no exterior, o ator se tornou uma das figuras mais respeitadas da indústria, sendo frequentemente convidado para eventos de alto prestígio. Os fãs brasileiros aguardam ansiosos o momento em que o “Capitão Nascimento” anunciará um dos vencedores da noite mais importante do cinema mundial.

Fonte: CNN Brasil

Redigido por: ContilNet

